A gestão do Parque Estadual do Rio Doce (Perd), por meio do Instituto Estadual de Florestas (IEF), iniciou à Campanha do Agasalho 2023 que tem como foco a assistência às comunidades do entorno da Unidade de Conservação. Neste ano, a campanha conta com a parceria da Prefeitura Municipal de Timóteo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social.

O gerente do Perd, Vinícius Moreira, destaca que as ações sociais também são importantes para que o trabalho de preservação ambiental seja efetivo, sobretudo junto as comunidades que vivem próximo ao território do Parque.

“A campanha tem o intuito de sensibilizar e demonstrar claramente para as comunidades do entorno do Parque que a Unidade de Conservação preocupa com o bem-estar social das pessoas. Só teremos o engajamento com a conservação e preservação da biodiversidade protegida no Perd se, de fato, a gente se preocupar com as mazelas sociais e problemas estruturais que as comunidades enfrentam principalmente na condição de acesso a itens básicos. Contamos com o apoio de instituições e pessoas para amenizar os problemas que derivam do frio”, pontua o gerente do Perd.

A campanha terá coleta de roupas, agasalhos e cobertores até o dia 14 de julho. Os itens doados devem estar em bom estado e limpos.

PONTOS DE COLETA

Serão quatro pontos de coleta, sendo eles: Unidade Regional de Florestas e Biodiversidade – URFBio Rio Doce, localizada na rua Oito, 146 – Ilha dos Araújos – Gov. Valadares; Núcleo de Apoio Regional de Timóteo do IEF, na rua Antônio Silva, 25 – Quitandinha, Timóteo; Portaria do Parque Estadual do Rio Doce, na zona rural de Marliéria, km 20 da rodovia LMG 760, comunidade rural de Santa Rita; e na Prefeitura de Timóteo.