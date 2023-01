O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) lançou, neste mês, a Prova de Vida digital pelo aplicativo gov.br.

A ação é fundamental para que o beneficiário comprove que ainda está vivo, no respectivo mês de aniversário, para que o que pagamento a que tem direito seja efetivado.

Atualmente, o Ipsemg contempla cerca de 38 mil beneficiários que precisam realizar a Prova de Vida anualmente. “Esse é um processo adicional aos meios que nós já temos, e tem como objetivo proporcionar mais conforto e facilidade para nossos beneficiários”, destaca o gerente de Conformidade Previdenciária, Marcelo Nascimento Soares.

O Instituto reforça que, mensalmente, o Diário Oficial de Minas Gerais publica o nome dos beneficiários que precisam realizar a prova de vida no respectivo mês.

Passo a passo sobre como fazer a Prova de Vida digital no aplicativo gov.br:

1 – Baixe e acesse o aplicativo gov.br (disponível para Android ou iOS);

2 – Caso ainda não possua sua conta gov.br, crie uma;

3 – Após acessar o aplicativo, na tela inicial, em “Serviços”, clique em “Prova de vida”;

4 – Na tela “Histórico de Prova de vida”, selecione a “Prova de vida pendente”;

5 – Na tela “Autorização”, clique em “Autorizar”;

6 – Siga as instruções para fazer o reconhecimento facial;

7 – Após finalizar o reconhecimento facial com sucesso, clique em “OK”;

8 – Na tela de Autorização, o status da sua Prova de Vida mudará para “Autorizado”.

RECADASTRAMENTO PRESENCIAL

A realização do recadastramento presencial continua ativo nas Unidades Regionais do Ipsemg.

Para isso, é necessário consultar os endereços e a necessidade de agendamento prévio. Para conferir, acesse o site do Ipsemg.

O agendamento eletrônico nas Unidades Regionais deverá ser realizado nesta página ou pelo aplicativo MG App, disponível para download, gratuitamente, nas plataformas Android ou iOS.

Em situações em que o pensionista esteja impossibilitado de locomoção por problemas de saúde, solicite a visita domiciliar por meio do Lig Minas, no 155 (telefone fixo) ou (31) 3069-6601 (celular ou fora do estado).