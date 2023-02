O Pentágono se recusou a descartar a possibilidade de que uma série de equipamentos voadores não identificados que sobrevoaram o espaço aéreo dos Estados Unidos nos últimos dias podem ter ligação com extraterrestres. No entanto, o senador Chuck Schumer, líder da maioria no Senado norte-americano, em entrevista à ABC neste domingo (12) disse que os OVNIs derrubados nos EUA desde sexta-feira (10) eram versões pequenas de balões espiões chineses.

Embora tipicamente associado a uma nave de procedência extraterrestre na linguagem popular, um OVNI (ou UFO, na sigla em inglês) define qualquer objeto voador que não possa ser imediatamente identificado. Pode incluir balões meteorológicos, aeronaves militares, veículos privados ou fenômenos naturais.

Em 2022, os Estados Unidos receberam 510 relatos de objetos voadores não identificados, segundo um relatório do DNI (Diretor da Inteligência Nacional, na sigla em inglês).

Na sexta-feira e no sábado, OVNIs foram derrubados entre os EUA e o Canadá, devido à ameaça que eles representavam. Segundo o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, o objeto abatido na sexta tinha o tamanho aproximado de um “carro pequeno” e voava a cerca de 12 mil metros.

CHINA EM ALERTA

A China também identificou neste domingo e se prepara para derrubar um objeto não identificado na província de Shandong, na costa marítima de Rizhao, no leste do país. O governo chinês emitiu um alerta a pescadores da região, segundo relatou o jornal estatal chinês Global Times em seu perfil no Twitter.

FOO FIGHTERS

Os Foo Fighters foram uma lendária série de luzes e objetos voadores não identificados que foram relatados durante a Segunda Guerra Mundial. Eles foram vistos por pilotos aliados e alemães, e ganharam esse nome porque se pareciam com esferas de fogo voando pelos céus. As aparições dos Foo Fighters foram amplamente relatadas, mas nunca foram explicadas de maneira conclusiva.