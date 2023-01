Conhecida por tecer comentários sobre as roupas dos famosos, a página Tia Crey anunciou ter sido punida pelo Instagram após criticar os looks das primeiras-damas na posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ocorrida no último domingo (1°).

Na ocasião, Tia Crey descreveu o terno escolhido pela esposa do presidente, Rosângela da Silva, a Janja, como “paquita da corte de Luís XIV” e chegou a compará-lo com os figurinos do cantor Elvis Presley.

– Da mesma forma que fui isenta quando disse que gostei do vestido de casamento da Janja, estou sendo agora ao não gostar dessa escolha meio Paquita da corte de Luís XIV. A calça eu gostei. Gosto desse tipo de cintura alta e a bainha estava rente, certinha. Mas o colete curto, repuxando e o casaqueto tipo fraque, com esse babado de pregas na cauda e o aumento que eles deram no busto achataram a silhueta dela. Sem falar no bordado contornando as duas peças e no meio das costas… Completamente dispensável – avaliou.

Entre críticas e elogios, o perfil analisou também as roupas das esposas de outros políticos presentes na posse, como Luciana Saito, esposa do governador do Paraná Ratinho Jr., e Cristiane Freitas, esposa do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas.

Após as análises, Tia Crey informou que foi proibida pelo Instagram de enviar mensagens pelo direct em razão de violações às diretrizes da plataforma. De acordo com o perfil, a punição deve ter ocorrido em razão da denúncia de um seguidor que teria exigido que a página elogiasse as roupas de determinadas primeiras-damas.

– Não adianta mandar direct falando no imperativo, dando ordem pra eu falar sobre as primeiras-damas que vocês querem porque eu não trabalho obedecendo ordem de quem fala comigo no imperativo, muito menos quando mandam as cafonas já dizendo que estão lindas e querem elogios para elas! Se vocês acham que elas estavam chiques e elegantes, sinto muito pelo seu mau gosto – assinalou.

