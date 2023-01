A Polícia Federal (PF) prendeu, até o início da tarde desta sexta-feira (20), cinco pessoas por suposto envolvimento nos atos realizados em Brasília no último dia 8 de janeiro que resultaram na depredação dos prédios do Supremo Tribunal Federal (STF), Congresso Nacional e Palácio do Planalto. A ação foi deflagrada nesta manhã.

Batizada de Lesa Pátria, a operação tem como alvos supostos financiadores e participantes dos atos ocorridos no Distrito Federal. A ação foi ordenada pelo STF, que expediu oito mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão.

As ordens desta sexta são cumpridas no Distrito Federal e nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, e Mato Grosso do Sul. Quatro dos presos já foram identificados, são eles: Ramiro Alves Da Rocha Cruz Junior, conhecido como Ramiro dos Caminhoneiros; Randolfo Antonio Dias; Renan Silva Sena e Soraia Bacciotti.

Nesta quinta, a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF) iniciou o processo de instalação das tornozeleiras eletrônicas nos manifestantes soltos após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Até esta quinta, Moraes analisou a situação de 1.075 detidos, sendo que 740 seguem presos, agora em prisão preventiva, enquanto 335 poderão responder ao processo em liberdade com a colocação de tornozeleira eletrônica e outras medidas. A previsão é de que a análise dos casos esteja concluída até esta sexta.

Com informações do Pleno.News