A Polícia Federal (PF) prendeu, na tarde de ontem (10), Ana Priscila Azevedo, que participou das manifestações em Brasília. A prisão ocorreu por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF). Ela foi detida em Luziânia, no entorno do Distrito Federal. Em seguida, ela foi levada para a capital federal. As informações são do G1.

De acordo com uma investigação sobre os atos que ocorreram no último domingo (8), Azevedo é apontada como uma das organizadoras. Por meio das redes sociais, Ana Priscila teria sugerido ações violentas, incitando pessoas para uma “tomada de poder”.

A mulher apareceu em vídeos feitos no acampamento no Quartel-General do Exército, em Brasília. No dia do protesto, Ana Priscila é vista perto da rampa do Congresso Nacional e dentro do Palácio do Planalto, no momento da invasão.

Um dia antes, a militante teria usado as redes sociais para afirmar que o Brasil iria “parar” e que os Três Poderes seriam “sitiados”. Fora isso, em um grupo de Telegram, que foi criado em dezembro de 2022, Ana Priscila convocava participantes para irem a Brasília.

Com informações do Pleno.News