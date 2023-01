A Consul de Ipatinga vai sortear, na próxima terça-feira (17), um carro 0km e mais seis prêmios de um ano de compras grátis para cooperados. O prazo para concorrer vai até a próxima segunda-feira (16).

A cada R$ 150 em compras, o associado recebe um cupom para concorrer a vale-compras de R$ 200 e também participa do prêmio final, um carro 0km.

Para se tonar um associado Consul, é só ir, em uma das lojas em Ipatinga e Timóteo e fazer sua inscrição, é rápido e fácil.

SOBRE A CONSUL

A Cooperativa Consul nasceu em 1963, com o único objetivo de suprir as necessidades da comunidade local, na mesma velocidade que se desenvolvia a grande siderúrgica Usiminas e da cidade que crescia ao seu lado.

Hoje, a Consul se consolida como a maior cooperativa de consumo de Minas Gerais e a 4ª do Brasil, suprindo e atendendo a demandas, em diversas cidades do Vale do Aço e região.

A Consul é uma cooperativa sólida, respeitada pelos fornecedores e parceiros, com cooperados e clientes fidelizados. Os cooperados possuem benefícios do retorno anual das sobras distribuídas em forma de remuneração ao capital social e vale-compras, proporcionais ao movimento de cada associado.