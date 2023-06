O prazo para inscrição no processo seletivo de formação de banco de reserva de estagiários da Prefeitura de Ipatinga está terminando. Os cursos contemplados são Administração, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, Nutrição, Técnico de Administração e Técnico de Informática.

As inscrições já estão abertas e os interessados têm até o dia 10 de julho para realizar o procedimento pela internet, acessando o link https://www.ipatinga.mg.gov.br/processos-seletivos.

É imprescindível que os estudantes verifiquem se suas inscrições foram validadas. Caso contrário, é necessário tomar providências imediatas. Em caso negativo, deverão enviar um comprovante de realização de inscrição para o e-mail estagiopmi@gmail.com até às 17h do dia 11 de julho, para que os dados sejam verificados.

O edital completo está disponível no site www.ipatinga.mg.gov.br, na seção Diário Oficial. É fundamental que os candidatos leiam atentamente o documento, pois ele contém todas as informações relevantes sobre o processo seletivo. Além disso, é importante manter-se informado sobre possíveis atualizações ou retificações, que também serão disponibilizadas no mesmo local.