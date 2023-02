Estimular e melhorar o ambiente empresarial; assegurar investimentos em infraestrutura, com prioridade para a duplicação da BR 381; desestatização e qualificar o sistema energético em Minas Gerais. Estes são os principais desafios e também os projetos prioritários assumidos pelo vice-governador do Estado, professor Mateus Simões em visita à Coronel Fabriciano nessa sexta-feira (10).

A convite do prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinicius e presidente da Associação Mineira de Municípios, AMM, o vice-governador se reuniu com lideranças políticas, empresários e representantes de entidades e forças de segurança no município. Na oportunidade, Marcos Vinicius entregou um documento, subscrito por prefeitos da região, com as prioridades de Coronel Fabriciano e Vale do Aço junto ao Estado.

São elas: elevação da 3ª Cia. Independente de Ipatinga a condição de 11º Batalhão de Bombeiros Militar, construção de nova sede do 5º Pelotão de Bombeiros de Fabriciano, recursos operacionais para demais pelotões e sedes e implantação do serviço de moto operacional do Vale do Aço; apoio e direcionamento de empresa âncora para instalar no Parque Industrial Vale do Aço, em Fabriciano; e novo arranjo tributário para as empresas instaladas no Vale do Aço, impactadas pela recente expansão da Sudene.

“Assim como o governador Zema, o Professor Mateus tem a sensibilidade de vir à base para entender os problemas e, junto com os municípios, encontrar soluções para que a gente continue avançando”, disse Marcos Vinicius.

O vice-governador, Professor Mateus, destacou o caráter regional das demandas apresentadas em Fabriciano e elogiou o modelo de gestão adotado pelo prefeito Marcos Vinicius em Fabriciano e a sua atuação à frente da AMM.

“É um exemplo de gestão austera, que propõe soluções, constrói, pensa em longo prazo e tem sido espalhado em Minas Gerais. Aproveito para elogiar a sua liderança à frente da AMM e a nova forma de gestão dos prefeitos que têm trabalhado em conjunto, seja em consórcios ou associações, permite que os pleitos cheguem não só em sua visão particular, mas tratando de maneira regional o que gera um resultado mais efetivo e a gente consegue mudar a realidade”, completa.

EXPANSÃO DA SUDENE

A ampliação do território de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), que estendeu seu território de atuação próximo a 53 km do município, foi o principal assunto em pauta durante a visita oficial do vice-governador de Minas Gerais, Professor Mateus.

O prefeito Marcos Vinicius, novamente, destacou a sua preocupação e a urgência de se criar uma “área de amortização da Sudene para evitar a ‘fuga’ de empresas e investimentos da região”. No final de 2021, 84 municípios foram incorporados à Sudene, destes, 81 são de Minas, passando a contar com uma série de benefícios fiscais e tributários federais.

No entanto, apesar de algumas cidades vizinhas serem integradas, o Vale do Aço, ficou fora e já é fortemente impactado pela perda de empresas e consequentemente de arrecadação.

“O Vale do Aço merece atenção especial do Estado, principalmente, diante da expansão da Sudene que já impacta com a fuga de empresas da região para se instalar nos municípios recém integrados. Entregamos a nossa pauta, mas esta é a principal reivindicação e vamos continuar insistindo para uma solução, buscar um o que temos acreditamos que virá o quanto antes”, conclui.