A Prefeitura de Ipatinga promoveu, na tarde de hoje (4), seminário marcando o encerramento dos eventos que comemoraram o Dia Internacional da Mulher. Com o tema Mulher Servidora: Prevenção e Combate à Violência Doméstica o seminário foi voltado para servidoras do município, o evento foi realizado no auditório do Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM).

O seminário teve como foco principal trabalhar a prevenção e levar informações a todas as mulheres acerca das formas de combate à violência, fomentando o debate em torno de um tema que tem sido objeto de análise de políticas públicas no campo da saúde, em função da magnitude das agressões e também dos impactos gerados na sociedade, em especial nas famílias.

“Abordamos as perspectivas e os desafios locais relacionados à violência contra a mulher e falamos sobre as redes de atenção à mulher em situação de violência”, sintetizou Débora Vieira, diretora do Departamento de Administração de Recursos Humanos – Dearh.

PROGRAMA REVITALIZAR

Durante o seminário foi destacado que, segundo a legislação, a violência doméstica é configurada pela caracterização do vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade. E, pensando nesse contexto, a Secretaria Municipal de Administração (SMA), por meio do Departamento de Administração de Recursos Humanos (Dearh) e da Seção de Assistência e Benefícios (Seabe), desenvolve o Programa Revitalizar: Cuidar para Servir, que traz na sua concepção o cuidado com a saúde e bem-estar dos servidores, através da promoção de ações de educação e prevenção, com temas variados e que impactam diretamente na qualidade de vida no trabalho.

É importante ressaltar ainda que o programa se caracteriza pelo desenvolvimento de ações coletivas, abordando temas relacionados à saúde em geral e, no trabalho, através da realização de grupos temáticos com os servidores, intervenções na sala de espera do Dearh, campanhas educativas, palestras, seminários, materiais informativos impressos e/ou on-line, dentre outros.

“Eventos como este são uma forma de demonstrar o apoio e preocupação deste governo com os servidores, de externar o nosso interesse em sempre proporcionar melhorias à categoria. Pessoas satisfeitas em um ambiente de trabalho produzem mais e com maior qualidade. Por isso, priorizamos o que é muito importante para o bom desempenho do Executivo, que é o trabalho humano prestado pelos nossos servidores, repercutindo em favor de toda a sociedade”, destacou o prefeito Gustavo Nunes.