A Prefeitura de Ipatinga anunciou nesta segunda-feira (24) que está com inscrições abertas para diversos processos seletivos destinados à contratação de profissionais para atuação em diferentes áreas. Há oportunidades também para estagiários.

O primeiro edital se refere à seleção de Supervisor Clínico Institucional para trabalhar na Rede de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (RAPS), com exigência de formação superior em áreas como Medicina, Enfermagem, Psicologia, Terapia Ocupacional ou Assistência Social, além de experiência em saúde mental e atuação recente nos serviços da RAPS.

O segundo edital é destinado à contratação de Facilitadores de Oficina de Artes e Artesanato para crianças, adolescentes, jovens e adultos, a serem lotados nos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) da Secretaria Municipal de Saúde.

Já o terceiro edital trata do processo seletivo simplificado para a formação de banco de reserva de estagiários em áreas como Administração, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, Nutrição, Técnico de Administração e Técnico de Informática.

INSCRIÇÕES

As inscrições para os processos seletivos vão até o dia 02/05/2023 para o Supervisor Clínico Institucional e os Facilitadores de Oficina de Artes e Artesanato, e até o dia 05/05/2023 para o Processo Seletivo de Estágio Simplificado.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, por meio do link www.processoseletivo.ipatinga.mg.gov.br correspondente a cada edital. No entanto, munido de documentos necessários, o candidato que tiver dificuldade de acesso à internet poderá comparecer pessoalmente, durante o período de inscrição, diretamente no Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos (DERHU), localizado no 1º andar, sala 104, do prédio provisório da Prefeitura Municipal de Ipatinga. O atendimento é de 9h às 12h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.