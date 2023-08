Com o objetivo de modernizar os serviços prestados pelo município, a Prefeitura Municipal de Santana do Paraíso aderiu ao aplicativo ‘Prefeitura Aqui’. Por meio de uma plataforma especializada, os munícipes poderão ter acesso a todos os serviços prestados pela prefeitura de forma dinâmica, digital e sem burocracias. Novas funcionalidades serão lançadas semanalmente.

Os cidadãos terão acesso a cinco telas diferentes no aplicativo: serviços, utilidade pública, ouvidoria, turismo e notícias. Com visual intuitivo e fácil de usar, as telas possuem ícones com funcionalidades que abrangem todas as áreas de atuação da prefeitura. No ícone “Zoonoses” já é possível inscrever animais no programa de castração da prefeitura, Meu Pet Feliz.

Uma das funcionalidades do aplicativo é o agendamento de serviços, que permite agendamentos nos núcleos de assistência social, sala do empreendedor e a marcação de consultas e exames nas UBS’s e ESF’s por parte do cidadão. O aplicativo permite, ainda, o acompanhamento do histórico de atendimentos, resultado de exames, histórico de vacinas, bem como a consulta de medicamentos disponíveis nas unidades de saúde. “Estamos inovando para melhorar e facilitar a rotina do cidadão paraisense, que, agora, não precisará mais se deslocar até o prédio da prefeitura ou até mesmo enfrentar filas nas unidades de saúde. A realidade agora é que de qualquer lugar, a Prefeitura estará à disposição dos munícipes”, aponta o prefeito de Santana do Paraíso, Bruno Morato.

Informações úteis podem ser consultadas na aba “Utilidade Pública”, que apresenta os telefones, endereços, localização via GPS, horário de funcionamento e foto das unidades de assistência social, unidades de saúde, escolas municipais e órgãos públicos. Na aba “Turismo”, há informações a respeito de pontos turísticos, locais para alimentação, cultura e lazer, hotéis e pousadas, atrações, eventos, igrejas e patrimônios históricos do município.

Para baixar, basta ir até a sua loja de aplicativos do celular (Apple Store ou Google Play) e digitar “Prefeitura Aqui”. Clique em instalar e depois em abrir. Posteriormente, clique em “criar uma conta”; preencha seus dados e, por fim, clique em “criar conta”. Agora é só acessar o aplicativo. Já para acessar à versão web, é preciso acessar o link www.santanadoparaisomg.appcidades.com.br e realizar o cadastro.