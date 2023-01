A Prefeitura de Timóteo realizou a 9º cerimônia de posse referente ao Concurso Público 001/2019 na manhã desta sexta-feira (20) no auditório do Paço Municipal. Com o espaço lotado com a presença dos 80 candidatos convocados e seus familiares, o prefeito de Timóteo, Douglas Willkys, entregou o termo de posse, documento que efetiva a entrada no serviço público municipal.

A cerimônia contou com a participação do vice-prefeito Professor José Vespasiano Cassemiro, da secretária de Administração e Gestão, Simone Araújo, do corregedor-geral, Humberto Abreu, do secretário de Saúde e Qualidade de Vida, Eduardo Morais, e do vereador Raimundo Nonato. Em seu pronunciamento, o prefeito Douglas Willkys deu as boas-vindas aos novos profissionais que passaram a integrar o quadro dos funcionários públicos municipais, desejando sucesso na nova jornada profissional.

O prefeito aproveitou a ocasião para fazer um breve relato sobre a situação do município. Em 2018, o município vivia uma situação de instabilidade política e financeira, obras paralisadas, estagnação econômica, redução de empregos. “Organizamos a casa, concluímos obras como a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), escola e creches, reestruturamos equipamentos públicos, pagamos em dia servidores e fornecedores. No período de quatro anos, o município se estabilizou política e economicamente, recuperou sua credibilidade e recebeu novos empreendimentos entre eles três loteamentos e três supermercados”, relatou Willkys.

O prefeito salientou que a boa gestão do serviço público passa pelo comprometimento dos servidores com a qualidade dos trabalhos. “Esperamos de vocês o respeito as práticas profissionais a que se comprometeram a exercer através do concurso. Vocês fizeram a escolha de trabalhar no serviço público municipal, de servir ao cidadão de Timóteo e devem atuar para obter os melhores resultados em todas as áreas’, ressaltou Douglas Willkys.

Com a 9ª convocação para posse do Concurso 001/2019, Timóteo totaliza o ingresso no quadro de funcionários públicos municipais de 340 novos servidores de diferentes áreas. Entre os 80 servidores empossados estão profissionais das áreas de advocacia, saúde, educação, administrativa e operacional. Na próxima segunda-feira (23), a Secretaria de Administração e Gestão promove um encontro de integração com os novos servidores para o repasse de informações sobre a estrutura administrativa, direitos e deveres do funcionalismo. A reunião de trabalho acontece no auditório do Paço Municipal, às 9h.