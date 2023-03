A Prefeitura de Timóteo realizará a modalidade de Leilão Público online e presencial do tipo “Menor Lance” no dia 12 de abril, às 9h. O edital completo do Leilão 01/2023 encontra-se disponível pelo link https://www.timoteo.mg.gov.br/diariooficial/32377/pdf . A hasta será conduzida por leiloeiro público oficial através do site www.sandroleiloeiro.com.br para a venda de veículos, bens usados e inservíveis de propriedade do município.

Ao todo serão 18 lotes, sendo oito de veículos utilitários e de passeio, três de sucatas, seis de equipamentos diversos e um de máquina de pintura de faixa, com avaliação entre R$ 700,00 e R$ 50.460,00. A partir da publicação do edital ocorrida no dia 24 de março, está aberta ao público a fase de lances prévios, porém o leilão será realizado no dia 12 de abril pelo sítio e, concomitantemente, no Almoxarifado da Prefeitura de Timóteo (Av. Acesita, nº 2480, Bairro Primavera) de forma presencial. Poderão participar da hasta pessoas físicas e jurídicas. É vedada a participação de servidores municipais de Timóteo.

Os interessados devem efetuar o cadastro e se habilitar previamente pelo site oficial, com antecedência de até 72h em relação ao horário de realização do leilão. A documentação completa exigida consta no edital. Os lotes/bens podem ser vistoriados no Almoxarifado no período de 27 de março a 12 de abril, nos horários de 7:30 às 15:30, com agendamento prévio. Nos dias 06 e 07 de abril, o local estará fechado em função do feriado e ponto facultativo.