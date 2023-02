A Prefeitura de Timóteo realiza, no próximo domingo (5) as provas do Processo Seletivo 009/2022, para contratação de profissionais que atenderão programas das áreas de saúde, assistência social e educação. O certame é executado pelo IMAM concursos, e prevê a contratação temporária pelo prazo de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Ao todo, 1424 pessoas se inscreveram para disputar 158 vagas abertas de ensino fundamental e nível superior, com salários entre R$ 1.265,81 a R$ 14.446,52. As vagas referem-se a programas desenvolvidos pela prefeitura, entre os quais Estratégia de Saúde da Família (ESF), Humanizar, Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). Foram disponibilizadas vagas para acompanhante de criança com deficiência, educador físico, orientador social, visitador social, enfermeiro da Família, auxiliar de enfermagem da Família, instrutor de artesanato, corte e costura, karatê, música, teatro, Libras, médico da Família, ortopedista, pediatra entre outros.

As provas acontecerão às 9h30min, porém os candidatos deverão comparecer aos locais da realização das provas com antecedência mínima de uma hora do horário previsto. O candidato deverá levar documento original de identidade oficial com foto e caneta esferográfica de tinta azul ou preta com estrutura transparente.

As provas serão aplicadas nas escolas estaduais de Timóteo: Antônio Silva (Rua 19 de novembro, 321, Bairro Centro Sul); Getúlio Vargas (Praça Marcelo Alves Cordeiro, 10, Bairro Funcionários); São Sebastião (Av. Venezuela, 515, Bairro Santa Cecília). Outras informações referentes a este Processo Seletivo poderão ser obtidas pelo telefone do IMAM (31) 3324-7076 de 13h às 17h, exceto aos sábados, domingos e feriados, ou pelo site www.imamconcursos.org.br.