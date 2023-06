O presidente do Conselho de Administração da Usiminas, Sergio Leite, esteve em Brasília em audiência com o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira. Na pauta assuntos importantes não só para as empresas Usiminas, como para a indústria do aço.

Perspectivas na área de energia no país, descarbonização das operações industriais e outros temas fizeram parte das discussões.

“Foi um encontro muito positivo que se encerrou com o compromisso de Silveira em atuar junto às lideranças empresariais pelo crescimento do país e em especial do Estado de Minas Gerais”, afirma Sergio Leite.