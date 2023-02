A Região Metropolitana do Vale do Aço irá receber, pela primeira vez, o programa Prepara Gastronomia, idealizado pelo Sebrae Minas para apoiar donos de pequenos negócios do segmento de alimentação fora do lar. O lançamento do programa será realizado na próxima segunda-feira (13/02), na Roger’s Pizzaria, em Ipatinga. Os interessados em participar podem se inscrever, gratuitamente, por meio deste link.

Na programação do evento, além de conhecer o programa, o público irá assistir à palestra “Tendências do segmento de alimentação: o que esperar do mercado para 2023”, com o consultor e especialista na área, Sérgio Molinari. O conteúdo abordado terá como objetivo apresentar e orientar os empreendedores quanto às informações estratégicas, e a evolução do setor, com dicas práticas para a tomada de decisões sobre a gestão do negócio, com base em tendências de mercado.

Também será realizada com os participantes a oficina prática “Cozinha Show”, com a chef Mariana Gontijo, que irá desenvolver um prato típico mineiro para demonstrar e valorizar a identidade, e a importância da culinária como atrativo cultural do território.

“A realização do Prepara Gastronomia é uma forma de contribuir para reduzir a mortalidade das empresas do setor no Vale do Aço. Nosso intuito é proporcionar orientação e capacitações específicas para esses empreendedores, de forma a melhorar os resultados financeiros, promover e fortalecer a gastronomia local”, explica o analista do Sebrae Minas, Alessandro Challub.

A primeira edição do programa em Ipatinga tem o apoio do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (Sindhorb).

CENÁRIO ESTADUAL

Nos últimos dois anos, de cada dez pequenos negócios do setor de alimentação que abriram as portas no estado, quatro encerraram as atividades. De acordo com dados da Junta Comercial de Minas Gerais (JUCEMG), o número de empresas fechadas no segmento saltou de 11 mil, em 2020, para 15 mil, em 2021. Apenas no primeiro semestre deste ano, 4,8 mil empreendimentos deram baixa no CNPJ.

Serviço:

Prepara Gastronomia em Ipatinga

Data: (13/02) segunda-feira

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Roger’s Pizzaria – R. Euclídes da Cunha, 309 – Cidade Nobre

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/prepara-gastronomia-vale-do-aco/1856886