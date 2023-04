Na manhã da última quarta-feira (29/03), em formato híbrido (presencial e virtual), a Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag) que representa o setor magistral, como é conhecido o mercado de farmácias de manipulação, e o Sebrae, realizaram em parceria, o evento “Elas Magistral”, comemorativo ao mês das mulheres. Sediado em São Paulo, o encontro focou nos desafios diários, empreendedorismo, saúde mental e soluções em negócios direcionadas ao público feminino.

A iniciativa da Anfarmag e do programa Sebrae Delas – Mulher de Negócios, contou com palestrantes especialistas em empreendedorismo feminino.

Na abertura, a diretora da Anfarmag e empreendedora Magistral, Rejane Hoffmann, apresentou alguns números do setor. “Nosso mercado tem o predomínio do empreendedorismo feminino, que é de 71% de mulheres como donas do próprio negócio. No quadro geral de colaboradores, 78% são mulheres. E temos mais valorização no trabalho feminino no setor: o crescimento do salário médio foi de 5,6% para ambos os sexos, sendo que os salários das mulheres registraram uma maior valorização, de 6,2%, no período de 2016 a 2021, quando comparado aos dos homens, com 5%”, contou.

Para iniciar as palestras, a consultora do Sebrae/SP Ana Flávia Moura falou sobre Inteligência Emocional e destacou a importância de aplicar a ferramenta de análise SWOT (forças, fraquezas, oportunidades e ameaças) na vida pessoal e em como administrar emoções para conquistar o equilíbrio a fim de lidar com os desafios do mercado magistral.

Na sequência, foi a vez da CEO da Bee Consultoria, Débora Lins, falar ao público sob o tema “Mentalidade empreendedora”, em que salientou métodos de crescimento mental: “Tenha um plano de desenvolvimento pessoal: você não pode ficar no zero a zero. Sempre se pergunte: o quê? Quando? E onde fazer. Ler um novo livro? Um novo curso? Tem que mudar aos poucos, focando em evoluir o processo de autoconhecimento”, recomendou.

Cintia Martins, especialista em Pessoas do Sebrae-SP, foi a palestrante seguinte e reforçou que há grande diferença entre ser ocupada e ser produtiva: ‘’O dizer ‘Não’ faz parte da inteligência emocional para a autogestão e para ser produtiva’’, disse.

Em sua participação, a embaixadora do Saúde Individualizada, movimento que propaga as possibilidades e benefícios da farmácia de manipulação, Bruna Lombardi destacou a superação da mulher na sociedade: “Se você é mulher terá que fazer um monte de tarefas aqui e agora! Estamos todas em cima de um fio para não deixar nenhum pratinho cair”, e completou dizendo: “Pense em você como uma mulher vitoriosa, olhe para trás, no que você desejou e em todas as dificuldades. De alguma forma você chegou aqui e conseguiu! Dê-se parabéns. Dê-se um auto abraço.”

O evento ainda contou com as palestras da vereadora do munícipio de São Paulo, Edir Sales, autora do Projeto de Lei “Dia do Empreendedorismo Feminino”, e da dirigente da Anfarmag e empreendedora magistral, Andrea Kamizaki, que apresentou conteúdo e dicas sobre planejamento e gestão.

Ao final, as Dirigentes da Anfarmag e empreendedoras magistrais, Ana Lucia M. S. Povreslo – Diretora Regional de São Paulo, Rejane Alves Gué Hoffmann – Diretora Regional do Paraná, Silvia Chagas – Diretora Regional do Rio Grande do Sul, e Andreia Kamazaki – Vice-Presidente Regional Minas Gerais, participaram da Mesa Redonda “Eu, Empreendedora Magistral”, compartilhando experiências do setor e dicas para empreender no Brasil.

Devido à importância do tema, o evento passa a integrar o calendário oficial da Anfarmag e terá realização anual.