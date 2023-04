O Vale do Aço vai ganhar um novo grupo de comunicação a partir de maio. Sob um amplo investimento, o Vox – Rádio e Portal – será lançado oficialmente hoje (27), em um evento regional na Fundação Aperam Acesita, Centro Norte de Timóteo.

Os canais entrarão no ar com uma ampla equipe de profissionais e prometem ênfase em um jornalismo apartidário, atuante, informativo, investigativo, opinativo e, sobretudo, independente. A proposta do Rádio e Portal Vox também contempla entretenimento e interatividade com o público.

O fundador do grupo é o empresário e advogado Jonair Cordeiro, que já havia atuado durante os últimos anos como diretor executivo da 97 FM, antiga Rádio Itatiaia Vale do Aço.

Aliás, o canal radiofônico (97,1 FM) abrigará o sinal da Rádio Vox, que também transmitirá por meio de todas as plataformas possíveis na internet. O Grupo Vox terá sedes em Coronel Fabriciano e Timóteo, e profissionais, especialmente repórteres, espalhados em todas as principais cidades da região.

“As equipes dos dois veículos (Rádio e Portal Vox) trabalharão em conjunto, sobretudo por meio da apuração entre as duas redações. Buscaremos realizar um jornalismo de excelência, de apuração, em cima dos fatos, com profissionais nas ruas, exercendo o olhar do repórter, do jornalista sobre o cotidiano, o que inclui as demandas da sociedade”, projetou Jonair.

NOME

Sob o slogan ‘Esta é a sua voz!’, o Grupo Vox destacou que dará ênfase à cobertura regional, sem deixar de informar os acontecimentos que mereçam destaque em Minas, no Brasil e no mundo.

“As escolhas do nome Vox e do nosso slogan de trabalho são uma certeza de que a população, sobretudo das cidades do Vale do Aço, terá voz e vez em nossos canais. Queremos ouvi-la e levar adiante os seus anseios, sem fins políticos e, muito menos, politiqueiros. O tratamento que daremos aos representantes públicos, legitimamente constituídos, será sempre de muito respeito, mas, como ele, representante público, tem que ser, de fato, tratado, como um empregado do povo, sem qualquer bajulação por cumprir, quando assim o for, sua obrigação para com os seus representados”, enfatizou Jonair Cordeiro.

PROGRAMAÇÃO E EQUIPE

Ainda de acordo com o diretor-presidente do Vox, os anúncios da equipe de trabalho dos dois veículos e da programação serão feitos durante o evento de lançamento, no feriado do Dia do Trabalhador.

“Queremos apresentar ao público um jornalismo que realmente interessa aos cidadãos, capaz de ‘colocar o dedo na ferida’ e de trabalhar para melhorar a vida das pessoas”, frisou o diretor-presidente do novo grupo de comunicação regional.

EXPO INOX

Antes mesmo de estrear, o Grupo Vox já garantiu os direitos exclusivos de cobertura da tradicional feira de negócios Expo Inox, em Timóteo, que será realizada este ano, no Centro Norte da cidade, entre os dias 1 e 3 de junho.

“A Expo Inox, que é um dos principais acontecimentos anuais do Vale do Aço e de Minas Gerais, será um dos muitos outros grandes eventos em que o Grupo VOX estará à frente na região”, garantiu Jonair.

OUTROS CONTEÚDOS

O Rádio e o Portal Vox também apresentarão, segundo sua direção, diversos conteúdos ao público em outras áreas, como transmissões de jogos de futebol, programas esportivos, podcasts, entrevistas especiais, debates, entre outros.

PLURALIDADE

Por fim, o fundador do Grupo Vox ratificou que a linha editorial dos dois canais será pautada pela independência e pelo bom jornalismo, confiável, não contaminado e repleto de polifonia, pluralidade.

“Queremos mostrar todos os lados do fato, ouvir todos os envolvidos, apurar, opinar, contribuir com a democratização da informação. Da informação verdadeira, e de ataque às chamadas ‘fake news’. Um jornalismo de credibilidade, que não deixará dúvidas quando for apresentado. É isto que vamos oferecer ao público a partir do dia 1° de maio”, concluiu.