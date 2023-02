A mais tradicional programação de Carnaval de Ipatinga está de volta esse ano com a 31ª edição do Anunciai, o Carnaval com Jesus. O evento será nos dias 18, 19, 20 e 21 de fevereiro, no estacionamento do hall do estádio Ipatingão, com uma programação gratuita e renovada com muita música e animação, oração, pregações, teatro, missas e shows todos os dias.

O evento terá como tema geral “Desperta! Em Jesus, Deus te escolheu” (Efésios 1,4-5). “Nosso propósito na evangelização esse ano é dar a oportunidade das pessoas fazerem uma experiência pessoal com o amor de Deus e retornarem, ou encontrarem seu caminho de fé. Após a pandemia, continuamos vendo muitas pessoas que ainda não retornaram para a Igreja e muitas que buscam auxílio para dar sentido à sua vida. Por isso, renovamos a programação para atender ainda mais especificamente públicos que demandam mais atenção,” explica o articulador da Renovação Carismática Católica (RCC) em Ipatinga, Wiliam de Paula.

PROGRAMAÇÃO

O Anunciai vem renovado com uma programação ainda maior no domingo, segunda e terça-feira, iniciando sempre às 16h com evangelização para as crianças no Anunciai Mirim e as Tardes Experiência com momentos especiais para casais, jovens e adolescentes. A cada dia, nesta ordem, um público terá atenção especial com pregações e momentos de oração.

A partir das 18h o evento segue com a programação aberta a todos os públicos, sempre iniciando com a oração do terço, com a participação dos grupos do movimento do Terço dos Homens de Ipatinga, seguido de missa todos os dias às 18h30. Na sequência acontecem as pregações com convidados, muita música com o ministério de música no palco e um show especial para fechar todas as noites.

Os pregadores serão Ícaro Gonçalves, de Caratinga; Joel e Sandra Fontes, de Ipatinga; Juraci Simões, de Ipatinga; e Bruno Vila, de Governador Valadares.

Os shows prometem levar o público a muita animação no ritmo da folia cristã. No sábado toca o DJ católico Lucas Ninja, que vem de São Paulo; seguido no domingo da Banda Discípulos, de Belo Horizonte; com o cantor Cosme do Rio de Janeiro trazendo outro esperado show na segunda-feira; e para fechar o evento o som da terça-feira fica com o Ministério de Música e Artes dos Grupos de Oração de Ipatinga.

O evento conta com uma praça de alimentação própria para atender o público durante toda a programação.

A entrada é gratuita e sugere-se a doação de um quilo de alimento não perecível que será destinado a instituições sociais da região.

MAIS SOBRE O ANUNCIAI

Organizado pela Renovação Carismática Católica, movimento composto por mais 30 Grupos de Oração presentes em todas as paróquias de Ipatinga e região, o Anunciai foi criado em 1994 com uma forte presença da juventude na organização e participação de forma pioneira na região dinamizando a ação evangelizadora da Igreja Católica.

O evento já foi realizado no ginásio do antigo clube da Aciaria, ginásio do Centro Esportivo 7 de Outubro e atualmente no Ipatingão.

Além do Anunciai, a RCC promove outros eventos durante o Carnaval em diferentes cidades da diocese de Itabira-Coronel Fabriciano. Em João Monlevade acontece o Rebanhão, há o Canaã em Itabira, o Alegrai-vos em Timóteo e o Celebrai em Coronel Fabriciano.

Serviço:

Evento: 31º Anunciai

Data: 18 a 21/02

Local: estacionamento do hall do estádio Ipatingão

Horário: 16h às 23h30 (exceto sábado, 18h às 23h30)

Entrada gratuita