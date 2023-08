Será inaugurada na próxima semana, dia 17/08, a pavimentação da Rodovia LMG-760, que liga o distrito de Cava Grande, em Marliéria, e o município de São José do Goiabal à BR-262. O evento terá início às 9h30 e acontecerá no Trevo da Barra Alegre, em São José do Goiabal, e contará com a presença do governador Romeu Zema.

Com um investimento de mais de R$ 146 milhões, que contou com repasses da Fundação Renova, no valor de R$ 128 milhões, e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de R$ 18,5 milhões, o trecho pavimentado de 58 quilômetros, irá promover um aumento na economia local, gerando desenvolvimento e a criação de empregos.

Com o final das obras de pavimentação da LMG-760, a expectativa é que melhore o fluxo entre as BRs 262 e 381, facilitando o acesso aos municípios da Zona da Mata Mineira e do Vale do Aço, além de incentivar o ecoturismo no entorno do Parque Estadual do Rio Doce.