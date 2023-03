A Sala Mineira do Empreendedor de Coronel Fabriciano, fruto de uma parceria entre a prefeitura, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais (Sebrae) e a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg), recebeu o certificado em reconhecimento ao desempenho, atendimento prestado e cumprimento de metas da unidade.

Implantada em 2018, a Sala Mineira do Empreendedor de Fabriciano amplia, ano a ano, o leque e a qualidade de serviços prestados aos empresários e quem deseja empreender na cidade, independente do porte do negócio.

A certificação foi entregue nessa quinta-feira (9), pelo analista do Sebrae, Alessandro Lima Challub, ao vice-prefeito Sadi Lucca. Na ocasião, Challub destacou que a unidade de Fabriciano está equipada e preparada para atender as demandas do empresariado.

“A proposta Sala Mineira do Empreendedor quando foi criada pelo Sebrae e a Jucemg e chamou as prefeituras para serem parceiras, a exemplo de Fabriciano, é de simplificar a vida dos empreendedores; é fazer com que a sala cuide da burocracia e ande com o papel, e não o empreendedor”, explica.

O mais recente avanço Sala Mineira de Fabriciano é a integração com a Rede de Atendimento do Sebrae, permitindo o compartilhamento de dados, cadastro e gestão de clientes das duas unidades.

“Ao funcionar de maneira integrada à Rede de Atendimento do Sebrae, a Sala Mineira de Fabriciano amplia ainda mais o seu portfólio de serviços ao empreendedor, aqui na cidade. E a Prefeitura de Fabriciano tem sido uma grande parceira, cumprido este papel. O certificado é uma forma de agradecimento e reconhecimento”, conclui o analista do Sebrae.

Na ocasião também estavam presentes o secretário de Governança de Desenvolvimento Econômico, Daniel Papa; o diretor do Departamento de Geração de Emprego e Renda, Marcílio Magalhães; e o agente de Atendimento da Sala Mineira de Coronel Fabriciano, Reinaldo Santos Miranda.

GERAÇÃO DE DADOS E POLÍTICAS PÚBLICAS

Um diferencial da Sala Mineira de Fabriciano tem sido a eficiência na geração de dados e relatórios – essenciais para definição de ações estratégicas e elaboração de políticas públicas visando o desenvolvimento sustentável na cidade.

O vice-prefeito, Sadi Lucca destaca o papel da Sala para busca de novos investimentos no município, assim como a assistência às empresas já instaladas. “Estamos felizes com o reconhecimento do trabalho desempenhado até aqui e seguimos firmes em criar políticas públicas para criar condições favoráveis para quem deseja empreender, desburocratizar a vida do empreendedor e estimular mais os negócios em nossa cidade”, resume o vice-prefeito.

SALA MINEIRA E NEGÓCIOS EM FABRICIANO

Instalada na sede da Secretaria de Governança de Desenvolvimento Econômico (Rua Dr. Querubino, 342 – Centro), a Sala Mineira do Empreendedor foi criada para simplificar e aperfeiçoar o ambiente de negócios, oferecendo apoio aos empreendimentos de todos os portes. Entre os serviços oferecidos estão orientações para os interessados em formalizar o empreendimento e melhorar a gestão da empresa.

Segundo dados da Secretaria de Governança de Desenvolvimento de Econômico e Sala Mineira do Empreendedor/Jucemg, nos últimos 12 meses (fev. de 2022 à fev. 2023), o município teve um saldo positivo de 268 de empresas abertas. No mesmo período, a Sala Mineira, registrou mais de 6,6 mil atendimentos, entre consultas de viabilidade, abertura e fechamento de empresas, declaração anual de faturamento e inscrição municipal.

“Hoje, das 11,5 mil empresas ativas em Fabriciano, cerca de 8,5 mil são MEIs e usam os serviços da Sala Mineira. Em um só local, empresas de todos os portes têm acesso a diversos serviços, de maneira rápida, simples, eficaz e sem burocracia”, conclui o secretário de Governança de Desenvolvimento Econômico, Daniel Papa.

Serviço:

Sala Mineira do Empreendedor

Local: Dr. Querubino, 342, Centro – em frente ao Salão Paroquial.

Atendimento: 2ª à 6ª feira, das 8h às 17h. Telefone: (31) 3406-7554 | 3406-7459