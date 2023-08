A rede hoteleira mineira San Diego Hotéis realizou entre os dias 7 e 8 de agosto sua Conferência Anual. O evento aconteceu no hotel San Diego Veredas em Sete Lagoas (MG) e reuniu 40 executivos e seus parceiros estratégicos. O tema da Conferência que este ano celebrou os 25 anos de fundação da San Diego Hotéis não poderia ter sido mais sugestivo: “Hospitalidade Infinita”.

Durante a Conferência Anual os diretores da San Diego Hotéis apresentaram os números positivos da performance do primeiro semestre de 2023, crescimento em receitas 30% acima do mesmo período do ano anterior. Fruto do reposicionamento dos hotéis através de retrofits e inovadora gestão tarifária. Palestrantes renomados abordaram temas atuais visando a integração e a motivação dos executivos dos hotéis da rede somados a momentos de confraternização entre os participantes.

A rede apresenta performance destacada nas seis cidades mineiras onde já está presente e se prepara para novas aberturas em mais destinos de relevante destaque no mapa de Minas Gerais. Em seus oito hotéis em operação, desde o segmento econômico, passando pelo “midscale” até o luxo, a rede totaliza 890 apartamentos ofertados empregando 700 pessoas. Tornou-se referência de qualidade e bons serviços de hospedagem, alimentação e eventos, nutrindo o sentimento de satisfação e orgulho entre os colaboradores que atuam na empresa.

Com três hotéis em Belo Horizonte e outros cinco distribuídos por Governador Valadares, ipatinga, Teófilo Otoni, Sete Lagoas e São Gotardo a San Diego Hotéis contabiliza cinco novos contratos assinados: Belo Horizonte Extrema, Manhuaçu além de duas novas operações em Governador Valadares totalizando R$ 95 milhões em investimentos e a geração de 300 novos postos de trabalho. Este crescimento de portfólio elevará ainda mais sua representatividade de mercado abrindo portas para a expansão em âmbito nacional.

O leque de opções de serviços ofertados pela rede excedem á administração hoteleira apenas. A esta somam-se as possibilidades da cessão de suas admiradas marcas, assessoria comercial, consultoria, estudos de viabilidade e implantação hoteleira. Todas com qualidade assegurada pela expertise adquirida na construção e aberturas de inúmeros hotéis ao longo de sua vitoriosa trajetória empresarial de 25 anos de existência.