No período de 18 a 20 de fevereiro, acontecerá, no Centro de Evangelização Padre Efraim Solano Rocha localizado em Santana do Paraíso, o Acampamento de Carnaval Deus Existe.

A programação do encontro está bem diversificada e terá como atividades: workshops, acampamento kids, atendimento de confissão, celebração diária de missas, danças, louvores, músicas, pregações e adoração ao Santíssimo Sacramento. Serão vendidos lanches, doces e refeições no local do evento.

O Acampamento de Carnaval promovido pela Comunidade Católica Deus Existe é aberto ao público de todas as idades. Para participar do evento, pede-se aos participantes que contribuam com alimentos não perecíveis.