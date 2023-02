Mais uma obra foi anunciada nesta segunda-feira (6), pela Prefeitura de Coronel Fabriciano. Desta vez, trata-se da construção da sede própria da Secretaria de Governança de Obras e Serviços Urbanos, num investimento estimado de R$ 6,5 milhões em recursos próprios do município.

A nova sede ocupará uma área de 12 mil m² no loteamento Nova Fabriciano – entre os bairros JK, Melo Viana e Silvio Pereira II – e vai abrigar os setores administrativos, de atendimento ao público, operacionais e ainda o pátio da frota, que hoje funciona em imóvel alugado num custo de R$ 12 mil mensais.

“É mais uma grande obra para a cidade. Na nova sede, os espaços serão planejados, o que vai permitir uma melhor organização e eficiência dos serviços prestados, condições de trabalho para os nossos cerca de 130 servidores e, do atendimento ao cidadão”, resume o secretário de Governança de Obras e Serviços Urbanos, Fabrício Farias.

Na nova sede, funcionarão todos os serviços ofertados pela pasta – tais Serviços Urbanos, Defesa Civil, Limpeza Urbana e Iluminação Pública.

Haverá ainda estacionamento para veículos pesados e oficinas de serralheria, elétrica, pintura, mecânica, borracharia. Hoje, por falta de espaço na sede atual, as oficinas funcionam de maneira improvisada. A secretaria de Obras funciona no mesmo local há mais de três décadas e o local nunca recebeu melhorias.

RECURSOS PRÓPRIOS

A assinatura da ordem de serviço aconteceu no gabinete do prefeito Marcos Vinicius com a presença de seu secretariado e vereadores. Na ocasião, o prefeito frisou a importância do zelo e respeito com o dinheiro público, que reverte em melhorias para o cidadão.

“Estou muito feliz. Esta é mais uma obra que será feita 100% com recursos próprios do município, o que mostra que é possível fazer gestão pública com seriedade, responsabilidade e planejamento”, frisa.

CEMITÉRIO

A mudança de sede da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos é estratégia para a Gestão Novos Tempos avançar em outro grande projeto para a cidade: a construção do novo Cemitério Municipal. O projeto, estimado em cerca de R$ 9,5 milhões (valores de 2021) prevê a ampliação e construção de novas sepulturas (em sistemas de gavetas) na área onde hoje funciona a atual secretaria de obras. O novo cemitério contará com novas capelas, um novo prédio administrativo, local de exumação, ossuário e lanchonete.

HOMENAGEM

A assinatura da ordem de serviço também foi marcada por homenagem. A nova sede da Secretaria de Obras receberá o nome de Daniel Fernandes Nunes, que esteve à frente da Defesa Civil Municipal entre 2017 a 2020, inclusive, com destacada atuação à frente do órgão durante a enchente de janeiro de 2020. Daniel faleceu em outubro de 2020. Antes, atuou por 20 na Polícia Militar e liderança comunitária no bairro São Geraldo.

Para o prefeito Marcos Vinicius, a homenagem é um reconhecimento pela dedicação de Daniel tanto no serviço público, quanto na comunidade fabricianense. “Fico ainda mais feliz pela justíssima homenagem ao Sargento Daniel, um grande amigo, pessoa honrada e querida por todos”, disse o prefeito.

Na ocasião, também estavam presentes familiares do Sargento Daniel Fernandes Nunes. O projeto de Lei 4.474/2023 que nomeia a nova sede da Secretaria de Obras é de autoria do presidente da Câmara Municipal, Luciano Lugão.