Com forte atuação no Vale do Aço, o Senac em Coronel Fabriciano está sempre em busca de novos profissionais qualificados para atuarem na instituição, e para os empenhados em ingressar no mercado de trabalho, a unidade está com três oportunidades de emprego, para o cargo de Instrutor de Formação Profissional nos cursos de Técnico em Informática, Cuidador de Idosos e Assistente Administrativo, respectivamente, para as cidades de Coronel Fabriciano, Dionísio e São Domingo das Dores.

Os interessados devem realizar o cadastro no site. Confira os prazos de inscrição.

Instrutor – Técnico em Informática – Coronel Fabriciano – até 02/04

Instrutor – Cuidador de Idosos – Dionísio – até 03/04

Instrutor – Assistente Administrativo – São Domingo das Dores – até 04/04

Na função de Instrutor, o profissional será responsável por ministrar aulas conforme a área de atuação, trabalhando o conteúdo teórico e prático junto aos alunos, além de acompanhar e orientar os alunos em atividades e exercícios da matéria específica, de forma a fixar e aprimorar o aprendizado.

O Técnico em Informática deve ser bacharel em Tecnologia da Informação ou áreas correlatas, além de experiência em montagem de computadores e desenvolvimento de sistemas. Para a vaga de Instrutor de Formação Profissional do curso de Assistente Administrativo é exigido Ensino Superior Completo em Administração e áreas relacionadas. Já para a oportunidade como docente do curso de Cuidador de Idosos, é necessário ser bacharel em Enfermagem.

A instituição oferece: vale transporte, vale refeição ou alimentação, vale lanche, convênio médico e odontológico Unimed, convênio com Sesc, auxílio creche, previdência privada, bolsa estímulo e isenção de taxa nos cursos do Senac, entre outros benefícios.

Serviço:

Vagas de Emprego do Senac no Vale do Aço

Inscrições – https://trabalheconoscosenacmg.gupy.io/

Informações: (31) 3841-9650 – Senac em Coronel Fabriciano