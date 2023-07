O Senado abriu uma licitação para comprar novos móveis para a residência oficial do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e para os apartamentos funcionais dos senadores, a previsão é que sejam gastos R$ 1,2 milhão. As informações foram publicadas na coluna de Igor Gadelha do Metrópoles.

A lista dos móveis que serão adquiridos inclui 230 itens. Dentre eles, estão 10 sofás de quatro lugares, com preço estimado de R$ 16,7 mil cada um, e 10 mesas de jantar, com valor previsto de R$ 13,7 mil a peça.

Também estão sendo licitados sofás de dois e de três lugares com preços previstos de R$ 9 mil e R$ 12,6 mil cada, respectivamente, além de 80 cadeiras com pés estilo Luís VX para sala de jantar e 20 mesas de centro.

JUSTIFICATIVA

A justificativa para a comprar, segundo o edital, é “repor e mobiliar adequadamente as unidades funcionais, de modo a não comprometer as condições de habitabilidade dos imóveis”.

Segundo relatório do Senado Federal, 63 senadores utilizam imóveis funcionais, incluindo alguns que estão licenciados para ocupar cargos no governo federal, como é o caso dos ministros Flávio Dino (Justiça), Camilo Santana (Educação), Renan Filho (Transportes) e Wellington Dias (Desenvolvimento Social).

Hoje, o salário mensal de um senador é de R$ 41,6 mil brutos. Eles podem optar pelo uso dos imóveis funcionais ou pelo recebimento de um auxílio-moradia de R$ 5,5 mil mensais.

Veja a lista dos itens a serem licitados:

10 aparadores para sala (R$ 7,5 mil cada)

10 aparadores tipo bufê (R$ 10,6 mil cada)

80 cadeiras sem braços para sala de jantar (R$ 1,3 mil cada)

20 cadeiras com braços para sala de jantar (R$ 1,6 mil cada)

10 sofás de 2 lugares (R$ 9 mil cada)

10 sofas de 3 lugares (R$ 12,6 mil cada)

10 sofás de 4 lugares (R$16,7 mil cada)

20 mesas de cabeceira (R$ 4,8 mil cada)

10 mesas para copa com 4 cadeiras (R$ 6,8 mil cada)

20 mesas de centro (R$5,2 mil cada)

10 mesas de jantar (R$ 13,7 mil cada)

20 mesas laterais (R$ 4,5 mil cada)