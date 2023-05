O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai Rinaldo Campos Soares e Luciano José de Araújo, localizados em Ipatinga e Timóteo, certificaram entre os dias 26/04 e 03/05, 373 novos técnicos por meio do Programa Trilhas de Futuro.

As solenidades que aconteceram no auditório da Fiemg, em Ipatinga, reuniram centenas de pessoas que prestigiaram os novos profissionais. Flaviano Gaggiato, presidente da entidade foi patrono das turmas dos cursos técnicos de Segurança do Trabalho e Edificações da Unidade de Timóteo e Metalurgia, Eletroeletrônica e Fabricação Mecânica da Unidade de Ipatinga.

“Estamos instalados aqui em Ipatinga, em uma das melhores escolas profissionalizantes do país, abrigamos a maior unidade Senai do Estado de Minas Gerais que juntamente com o Centro de Excelência em Engenharia e o APL Metalmecânico tem promovido parcerias estratégicas em novos mercados e para novos produtos, apoiando o desenvolvimento das empresas em gestão e competitividade, capacitando conforme as necessidades das empresas e promovendo a cultura empreendedora, colaborativa e de inovação”, destacou.

Na oportunidade Gaggiato desejou sucesso aos formandos. “Aproveitem esse aquecimento do mercado, esse momento impar da Usiminas com a reforma do Alto-Forno 3 e com centenas de outras oportunidades e investimentos nos diversos segmentos da indústria. Que o Trilhas de Futuro seja o primeiro passo para o sucesso e uma busca contínua de qualificação e realização profissional e por que não, pessoal”, disse.

Vanessa Aparecida Ribeiro, uma das formandas já colhe os frutos da escolha. Ela já está trabalhando como técnica em segurança do trabalho, e a formação no Senai foi grande influenciadora para a rápida inserção no mercado de trabalho.

“O Trilhas de Futuro me oportunizou capacitar profissionalmente e ingressar no mercado de trabalho em uma área técnica de meu interesse. Além de me oferecer a possibilidade de aprender com profissionais qualificados e experientes, que contribuíram para o meu desenvolvimento e aquisição de novas habilidades e competências”, ressaltou.

Andreza Oto, gerente das Unidades Senai de Ipatinga e Timóteo, parabenizou os formandos e destacou a satisfação em capacitar novos profissionais. “Temos a honra de entregar para a Indústria, 373 novos técnicos nas áreas de Segurança do Trabalho, Metalurgia, Fabricação Mecânica, Eletromecânica e Eletrônica. Não temos dúvidas de que estamos entregando profissionais de excelência, comprometidos, inovadores e prontos para o mundo do trabalho”, concluiu.

TRILHAS DE FUTURO

O Trilhas de Futuro é um programa do Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), que oferece cursos técnicos gratuitos em instituições públicas ou privadas em diversas regiões do Estado. O objetivo é capacitar jovens para alcançarem oportunidades no mercado de trabalho.