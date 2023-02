Além do aprendizado e da competição, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, fortalecem laços de amizade e cooperação. Dessa forma que alunos e professores sintetizaram o legado do 10º Torneio SESI de Robótica – Edição Minas Gerais, realizado no último fim de semana (11 e 12), em Belo Horizonte. Entre escolas da rede Sesi, particulares e públicas, a competição movimentou 58 equipes de 25 municípios mineiros e outras cinco dos estados de Goiás e do Rio de Janeiro.

Neste ano, o eixo central do torneio teve como foco a energia, bem como a produção, a distribuição e a utilização. Outra novidade foi presença das quatro modalidades – Fórmula 1 in Schools, First Tech Challenge (FTC) e First Robotics Competition (FRC) e First Lego League (FLL).

EQUIPE DESCOBERTA

Com um novo time estreando no torneio, a equipe Toy Steel que representa a Escola SESI Santa Rita de Cássia, de Ipatinga, garantiu o prêmio “Equipe Descoberta”. O prêmio é o reconhecimento para a equipe que se destacou em todas as áreas, provando que conhece e pratica os valores da First Lego League.

“Foi uma experiência incrível e gratificante, fico muito orgulhosa por essa conquista. A First Lego League me mostrou o quanto é legal me divertir e trabalhar com meus amigos. Essas memórias serão inesquecíveis”, destacou Laura Alves Silva, aluna do 7º ano do Fundamental II da Escola SESI Santa Rita de Cássia.

“Nos preparamos para a competição durante quatro meses, com tudo pronto, partimos para a competição, com ajuda de diversas pessoas conseguimos levar nossos mentores e comprar nossas camisas. Toda essa experiência foi incrível, tanto na parte de preparação, quanto no próprio torneio”, explicou Inácio Caetano Coelho, aluno do 7º ano do Fundamental II da Escola Sesi Santa Rita de Cássia.

Segundo Willian Sabino, técnico da Toy Steel, os técnicos são orientados a não ajudar a equipe a encontrar a solução, mas fazer os questionamentos corretos para que eles próprios resolvam cada desafio.

“Eles fazem tudo, absolutamente tudo na First Lego League de forma autônoma, sem interferência dos mentores. Nosso papel é garantir que eles sejam verdadeiros e em conjunto, tomem decisões que influenciem toda a equipe. Aliás, a equipe faz o Core Values perfeito, assim como o robô que constroem existe o relacionamento entre eles. Somos gratos por todos que contribuíram e permitiram as oportunidades desse crescimento. Ver nossos alunos de sala de aula se desenvolveram a cientistas e engenheiros de alta performance é muito gratificante”, pontuou.

Para a também técnica da equipe, Priscila Fernandes, a Fiemg Regional Vale do Aço, tem sido uma grande apoiadora na prospecção de parceria com indústrias âncoras da região.

“Tivemos a oportunidade de apresentar um pouquinho da Toy Steel para os gestores de grandes empresas como a Aperam, Cenibra e Usiminas, esse contato foi muito importante para o amadurecimento da equipe. Seguimos buscando apoio e incentivo para a temporada FLL 2024 da Toy Steel”, concluiu.

Serviço

Conheça a história e trajetória da equipe @toysteel.brasil ou acesse o link www.Instagram.com/ToySteel.brasil