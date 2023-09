O Shopping Vale do Aço, maior centro de compras do Leste de Minas, completou 25 anos no último domingo (24/09). E a data foi celebrada com um grande evento com a participação de lojistas, funcionários, convidados e autoridades regionais.

O evento em comemoração dos 25 anos do Shopping Vale do Aço, teve momentos de homenagens àqueles que fazem parte da história do centro de compras. Lojistas, funcionários e personalidades foram lembradas durante o evento.

Outro ponto alto da festa foi abertura da exposição, “Santos Dumont: 150 anos”, que apresenta a vida e trajetória do pai da aviação. Com curadoria do renomado fotógrafo Rodrigo Câmara, a exposição está aberta ao público no segundo piso.

Além disso, o evento contou com a apresentação do maior projeto do Shopping Vale do Aço para 2023: o lançamento da Pedra Fundamental da Academia Allp Fit, do empreendedor Anderson Franco, que terá uma unidade no segundo piso do centro de compras.

Segundo Rafael Martinez, gerente-geral do Shopping Vale do Aço, é uma honra celebrar o aniversário do centro de compras. “Desde a nossa inauguração em 1998, temos sido parte integrante da vida e cultura do Leste de Minas, e é uma honra servir a nossa comunidade ao longo destes anos. Este é um momento de reflexão sobre todas as memórias e conquistas que compartilhamos, e também um momento de olhar para o futuro com entusiasmo. Parabéns ao Shopping Vale do Aço e a todos aqueles que construíram essa história”, afirma.

ACADEMIA ALLP FIT

O ponto central da comemoração foi a revelação da Pedra Fundamental da Academia Allp Fit, uma iniciativa liderada pelo empreendedor Anderson Franco. A academia, que em breve terá sua primeira unidade no segundo piso do Shopping, chega como um presente para a comunidade no aniversário de 25 anos do Shopping Vale do Aço.

Anderson Franco compartilhou sua jornada inspiradora, desde suas origens humildes até sua ascensão como empreendedor. “Lembro-me de minha infância em Alvinópolis, onde às vezes faltava até o que comer”, disse Franco. Ele continuou destacando como a região do Vale do Aço o acolheu e moldou seu caminho. “É uma honra estar aqui, lançando este projeto que começou como um sonho”, destaca.

A missão da Academia Allp Fit é clara: democratizar o acesso à saúde e ao fitness, tornando-os acessíveis a todos. Inspirado pelo sucesso do Cartão de Todos, liderado por Altair Vilar, Franco enfatizou a importância da administração solidária como alicerce para o sucesso da Allp Fit que tem a sua primeira academia em um shopping.

“SANTOS DUMONT: 150 ANOS”

Em celebração ao 150º aniversário do renomado inventor e pioneiro da aviação Alberto Santos Dumont, o Shopping Vale do Aço abre suas portas para uma exposição única e inédita. Intitulada “Alberto Santos Dumont: 150 anos”, a mostra promete revisitar a vida e o legado deste ícone mineiro e mundial da aviação. A visitação é gratuita.

Para homenagear o legado do pai da aviação, Alberto Santos Dumont, conhecido por ser o primeiro a colocar um avião no ar sem qualquer suporte – o famoso 14 Bis. A mostra, que revisita a trajetória deste importante nome da história brasileira e mundial, conta com um acervo de miniaturas de aeronaves, a história cronológica da vida e carreira do aeronauta e réplicas de aviões feitos de arame compõem o acervo fica em cartaz até 31 de outubro no segundo piso do empreendimento, na loja 265, próximo à Alameda Gourmet. Curadoria do diretor de criação e renomado fotógrafo belorizontino, Rodrigo Câmara.