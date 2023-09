O Shopping Vale do Aço iniciou o mês de setembro com uma instalação cenográfica de incentivo à valorização da vida, voltado para o Setembro Amarelo, considerado mundialmente como o Mês de Prevenção ao Suicídio.

A instalação, que consiste em uma árvore cenográfica de madeira com mais de dois metros de altura, ficará disponível durante todo o mês de setembro próximo à portaria 2 do Shopping Vale do Aço, em frente às lojas B201 e Leitura. A árvore, grandiosa e robusta, contém em seus galhos cartões com diversas mensagens de incentivo à vida, à gentileza e ao autocuidado.

“Culturalmente, uma árvore de folhas amarelas simboliza a cura do corpo e da alma. Por isso, foi pensada uma instalação interativa que envolvesse essa crença cultural com o Setembro Amarelo. Acreditamos que esta é uma excelente forma do Shopping Vale do Aço se posicionar perante a comunidade como uma instituição consciente, ao passo que informa a população acerca dessa causa tão importante e necessária”, afirmou Raissa Franco, assistente de marketing do Shopping Vale do Aço.

Para interagir com a obra, a árvore conta com um adesivo que direciona o cliente a retirar uma “folha” da árvore e levá-la consigo ou compartilhar com um amigo. A instalação contém as principais informações a respeito do Mês de Prevenção ao Suicídio, como o mote “Se precisar, peça ajuda”, escolhido para o ano de 2023 pela Associação Brasileira de Psiquiatria, além de QRCode que direciona o cliente para o site oficinal da causa do Setembro Amarelo no Brasil. A árvore ficará durante todo o mês de setembro para que os clientes possam retirar os cartões e interagir com as mensagens de incentivo à vida.