A Sicredi Ouro Branco RS/MG entregou à comunidade do Vale do Aço uma nova alternativa no segmento financeiro local: a nova agência Sicredi em Ipatinga está localizada no Bairro Iguaçu, e foi inaugurada nesta terça-feira (26). A cerimônia de inauguração contou com a presença de autoridades municipais, representantes de instituições, empresários, imprensa local e membros da comunidade civil.

Este é o segundo ponto de atendimento presencial inaugurado pela cooperativa em Ipatinga. A primeira agência, localizada no Bairro Cidade Nobre, foi entregue à comunidade local em julho deste ano.

Localizada na Avenida Brasil, número 229, a agência conta com ambiente especialmente projetado para fortalecer o relacionamento entre o associado e a cooperativa e se destaca pela modernidade e pelo conforto, materializado em áreas de convivências onde os associados são convidados a degustar café, ler, utilizar o Wi-Fi gratuito e, até mesmo, realizar tarefas de trabalho.

“O Sicredi é uma alternativa sustentável para você, seu negócio e sua comunidade. Visite nossa agência e faça parte deste movimento de desenvolvimento econômico e social”, convida o presidente da Sicredi Ouro Branco RS/MG, Neori Ernani Abel.

SOBRE O SICREDI

Fomentar o desenvolvimento local por meio do cooperativismo é um dos pilares da atuação do Sicredi – primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, o sistema conta com mais de 7 milhões de associados – todos unidos pelo propósito de construir juntos uma sociedade mais próspera.

O Sicredi é, há 120 anos, uma instituição feita de pessoa para pessoas. É também uma alternativa que alia necessidades financeiras ao crescimento, à educação e à economia local. Para tanto, disponibiliza mais de 300 produtos e serviços dedicados aos associados, e tem uma maneira única de oferecer soluções: no Sicredi as pessoas estão no centro do negócio.

Os associados movimentam um ciclo que reinveste na própria comunidade os resultados obtidos na região. Enquanto donos do negócio, têm acesso aos resultados da Cooperativa através de distribuições diretas e investimentos em projetos sociais que têm o propósito de transformar realidades.

No Sicredi, o crescimento da Cooperativa reflete em benefícios para os associados e suas comunidades e o dinheiro rende um mundo melhor.

A SICREDI OURO BRANCO RS/MG

A Sicredi Ouro Branco RS/MG, cooperativa integrada ao sistema Sicredi, conta com 87 mil associados.

Fundada em 20 de agosto de 1981, tem um propósito sólido e uma atuação eficaz. Está presente em 21 municípios dos Vales do Caí e do Taquari, no Rio Grande do Sul, onde conta com 24 agências instaladas, e expande sua área de atuação para 19 municípios do Vale do Aço, em Minas Gerais – local que terá, até o fim do ano de 2023, cinco agências instaladas.

