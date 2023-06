Desde ontem (26), mais 20 cidades de Minas Gerais passam a ter autorização da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para operar a tecnologia 5G, banda larga móvel de alta velocidade de conexão, entre elas Timóteo, Santana do Paraíso e outras cidades do colar metropolitano.

Com o anúncio, feito na última quarta-feira, vem também o impacto para quem usa a parabólica tradicional para assistir TV aberta. Esses usuários precisarão substituir o equipamento antigo pela antena digital para não sofrerem os incômodos de chiados, chuviscos, imagem travada ou até mesmo perda do sinal por causa de interferências causadas pela internet 5G.

A Siga Antenado, entidade sem fins lucrativos criada por determinação da Anatel para apoiar a população de menor renda na troca gratuita de antenas, explica por que a substituição é necessária. “Isso ocorre porque o 5G opera na mesma frequência da parabólica tradicional, a Banda C, e com a chegada da nova tecnologia, a parabólica vai deixar de funcionar. Já o equipamento digital opera em outra faixa, a Banda Ku”, afirma o presidente da entidade, Leandro Guerra.

O anúncio da liberação dos novos municípios ocorreu na quarta-feira (21/06) durante reunião do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi).

Em Minas, as 20 cidades com o sinal liberado são: Belo Oriente, Bom Repouso, Bueno Brandão, Bugre, Cambuí, Estiva, Frei Inocêncio, Guapé, Ipaba, Itapeva, Jaguaraçu, Juramento, Marliéria, Munhoz, Naque, Piumhi, Santana do Paraíso, Senador Amaral, Timóteo e Toledo.

Em todo o país, o anúncio da liberação para o sinal 5G foi para 187 novos municípios. Ao todo, a liberação já chegou a 1.610 municípios brasileiros, nos quais vivem 66,4% da população.

Para facilitar o acompanhamento dos municípios liberados e saber as cidades que constam na lista, o Gaispi disponibiliza um painel de dados apresentando os municípios em que a faixa de 3,5 GHz já se encontra liberada e, também, o planejamento aprovado para as próximas liberações.

Kit digital é gratuito para população de menor renda

Importante ressaltar que a liberação da faixa não significa que redes do 5G serão instaladas de imediato nas localidades: a instalação antecipada de estações de quinta geração nessas cidades depende do planejamento individual de cada prestadora.

Substituição gratuita para famílias de baixa renda

Famílias de menor renda inscritas em programas sociais do Governo Federal, e que já tenham a antena parabólica tradicional em funcionamento, têm direito à instalação gratuita do equipamento digital. Em Minas, o serviço já está disponível para cerca de 324 mil famílias de 147 municípios.

A substituição é realizada pela Siga Antenado, Entidade Administradora da Faixa responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (banda C) para o sinal das parabólicas digitais (banda Ku). A Siga Antenado é formada pelas operadoras Claro, TIM e Vivo, que foram as vencedoras dos blocos nacionais do leilão do 5G, com as licenças da faixa 3,5 GHz.

Serviço:

Para a instalação dos novos equipamentos, é fundamental que o agendamento seja realizado. Para saber se tem direito, a população pode acessar o site sigaantenado.com.br ou ligar para 0800 729 2404, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 16h, com o CPF ou NIS em mãos.