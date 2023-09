Os Sindicatos industriais da Fiemg Regional Vale do Aço, Sindimiva, Sime (Metalmecânico) e Sinpava (Alimentação e Panificação) promoverão do dia 16 ao dia 19 de outubro, na sede da Fiemg, em Ipatinga, a 2ª edição da ExpoMetal.

Este ano a novidade está na integração de setores com a Feira Industrial de Inovação e Gastronomia do Vale do Aço. “Nosso objetivo é reunir e conectar em um único ambiente, empresários e industriários para debater temas pertinentes aos desafios enfrentados pela indústria, fortalecer parcerias e prospectar negócios, além de promover rodadas de negócios, exposição de produtos e serviços das empresas da região, incluindo a participação das indústrias âncoras: ArcelorMittal Monlevade, Aperam, Cenibra e Usiminas”, explica João Batista Alves, presidente do Sindimiva.

Estandes estão à venda para exposição de produtos e serviços. Interessados poderão entrar em contato com Ronaldo (Sindimiva e Sime) através do telefone 31 99861-7012 e Elaine (Sinpava) por meio do telefone 31 3824-2334 / 31 99766-4720.

A ExpoMetal é uma iniciativa dos Sindicatos industriais, em parceria com a Fiemg Regional Vale do Aço, o Arranjo Produtivo Local – APL Metalmecânico do Vale do Aço, o Serviço Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae, o Sicoob Credicooper e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL).