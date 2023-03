A Fiemg Regional Vale do Aço, por meio do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e o Sebrae Minas, firmaram parceria na última sexta-feira (24), com a Cooperativa de Crédito dos Produtores Rurais da Região de Caratinga – Sicoob Credicooper. A iniciativa visa a ampliação do potencial competitivo das indústrias ligadas aos setores de alimentos e metalmecânico do Vale do Aço.

“Nosso objetivo com essa parceria é de oferecer às empresas soluções e experiências por meio do cooperativismo, promovendo a justiça financeira para todas as empresas associadas ao Sindimiva, Sinpava e participantes do APL metalmecânico da região”, explicou Mayckon Dihego Basilio, gerente-geral da Agência.

Segundo Basílio, o banco oferecerá um atendimento personalizado de forma a identificar as necessidades e particularidades de cada empresa. “Trabalharemos linhas de crédito exclusivas para os setores, como por exemplo, o capital de giro guarda-chuva, que é um empréstimo aprovado e que pode ser adquirido o valor de forma fracionada, pagando juros apenas do valor utilizado. Além de todas as linhas para empresas, tais como Cheque Empresarial, Cartão de Crédito, Financiamento de Veículo, Limite de Crédito Compror, sendo um limite para antecipação de suas vendas e serviços, trabalhamos também as linhas de crédito BNDES para aquisição de máquinas e equipamentos com prazo de amortização de 10 a 12 anos”, informou.

Na oportunidade, o presidente do APL metalmecânico do Vale do Aço, Marlon Duarte, apresentou dados do Arranjo Produtivo Local e em seguida os representantes do Sicoob Credicooper, Sebrae, Fiemg Regional Vale do Aço e Instituto Euvaldo Lodi (IEL) fizeram uma visita técnica no Senai Rinaldo Campos Soares e no Centro de Excelência em Engenharia, ambos em Ipatinga.

“Essa união de forças com o Sicoob Credicooper, via convênio com o Sebrae Minas e o Programa Fiemg Competitiva, tem o objetivo de fortalecer os setores e ampliação das ações promovidas pelas entidades, disponibilizando soluções adequadas ao desafio específico de cada empresa”, pontuou Marlon.

O Sicoob Credicooper funciona no shopping Vale do Aço. Mais informações através do telefone: 33 99977-1891.