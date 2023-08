Empresários do Vale do Aço participaram na última semana de uma das principais feiras do setor metalomecânico, que apresentou as tendências e tecnologia de ponta para a indústria, atraindo profissionais e gestores de compras das grandes plantas industriais do Estado do Espirito Santo, como: ArcelorMittal, Estaleiro Jurong Aracruz, Suzano, Petrobras e Vale.

A Mec Show realizada no município de Serra, atraiu milhares de pessoas que conheceram de perto as últimas tendências do setor, bem como produtos e serviços que podem revolucionar suas operações e impulsionar negócios.

“A Mec Show apresentou em mais uma edição uma rica grade de programações técnicas, além de divulgação das oportunidades de negócios nas áreas de siderurgia, mineração, celulose, petróleo, gás e naval. Durante a Feira, tivemos ainda um breve encontro com o governador do Estado, Renato Casagrande”, pontuou José Arinos, coordenador técnico.

João Batista Alves, presidente do Sindimiva, ressaltou que o sindicato tem promovido missões por todo o país. “Entendemos que essas feiras, além de reunir marcas nacionais e internacionais dos mais diferentes segmentos da indústria metalmecânica, propicia conexões valiosas, onde empresas e profissionais do setor, poderão interagir, trocar conhecimentos e estabelecer parcerias. Acreditamos que a troca de conhecimentos e a geração de negócios são fundamentais para impulsionar o avanço da indústria”, disse.

