Já está em vigor as novas regras para rotulagem nutricional. O prazo para adequação é até o dia 9 de outubro de 2023 e visando orientar seus associados e empresas do segmento, o Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Alimentação, Panificação, Confeitaria e de Massas Alimentícias do Vale do Aço (Sinpava) realizará no dia 2 de junho, às 15h, no auditório da Fiemg Regional Vale do Aço, uma palestra sobre o tema.

O evento é gratuito e as vagas limitadas. Interessados poderão se inscrever gratuitamente neste link.

Segundo Antônio Eugênio Fernandes, presidente do Sinpava, o objetivo das novas regras é de facilitar a compreensão das informações presentes nos rótulos dos alimentos e assim, auxiliar o consumidor a realizar escolhas alimentares mais conscientes.

“Essa iniciativa do Sinpava é uma oportunidade para aprender mais sobre as novas regras, esclarecer dúvidas e se preparar para as mudanças que estão por vir. “Rotulagem Nutricional” e “Regulamento Técnico RDC 216”, são temas de extrema importância para o setor e serão explanados por especialistas da Anvisa e profissionais da indústria de alimentos”, reforçou.

O auditório da Fiemg, fica na Avenida Pedro Linhares Gomes, 5431, Horto – Ipatinga.