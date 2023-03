O testamento de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, foi aberto sendo reveladas as vontades do “rei do futebol” em relação ao seu patrimônio. O “atleta do século” morreu aos 82 anos em dezembro de 2022 após quase um mês de internação em decorrência de complicações de um câncer no cólon. No testamento, Pelé indicou que pode ter um oitavo filho, mas não se trata da filha mais velha de Assíria Nascimento, sua ex-mulher e a quem o ex-jogador tratava como filha.

De acordo com o portal “g1”, o pedido de investigação de paternidade foi registrado por Maria do Socorro Azevedo e o processo corre desde 2022. “Existe a possibilidade de uma investigação de paternidade […]. Tem que esperar ser feito o DNA com os irmãos. Temos que esperar os próximos passos”, explicou Luiz Kignel, advogado de Márcia Aoki, viúva de Pelé, com quem se casou em 2016.

Não custa lembrar que no atestado de óbito do ex-jogador foi declarado que a família desconhecia a existência de um testamento. Já Pelé não se submeteu ao exame por conta de motivos de saúde, também de acordo com o advogado de Márcia, que relatou na web como o ex-jogador lidava com a doença.

QUANTO VIÚVA DE PELÉ VAI RECEBER?

Ainda de acordo com o testamento, Pelé deixou 30% de seus bens para Márcia. A essa parcela se inclui ainda a casa dele no Guarujá, litoral de São Paulo. Segundo o advogado da viúva de Pelé, ela quer se reunir com todos os demais herdeiros para juntos definirem os assuntos do inventário.

A vontade de Márcia é que todos cheguem a um acordo benéfico para as partes. Além da viúva, Pelé deixou seis filhos. Como sua filha Sandra Regina já é falecida, os dois filhos dela é que vão entrar no inventário.

FILHO TENTOU SER INVENTARIANTE DOS BENS

Ao mesmo tempo, Edinho, filho mais conhecido de Pelé, tentou, sem sucesso, ser o inventariante e que o processo corresse em sigilo judicial. Juíza da Vara de Família de Santos, Suzana Pereira da Silva afirmou que por ter deixado viúva, é ela (no caso, Márcia) quem obrigatoriamente é eleita a inventariante.

Além de Edinho e Sandra, o ex-jogador é pai de Joshua, Celeste, Kelly, Jennifer e Flávia.

Com informações do Purepeople