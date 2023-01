Em sua 11ª temporada o The Voice Brasil, sob o comando da jornalista Fátima Bernardes, teve a pior audiência da história do programa. A temporada de 2022 chegou ao fim com apenas 15,3 pontos na Grande São Paulo e esse registro foi considerado o pior da atração até hoje.

A ex-apresentadora do Jornal Nacional não vem tendo resultados muito bons na condução de programas de entretenimento da Globo. Quando saiu do Encontros, em meados do ano passado, o programa também apresentava baixos índices, mas a apresentadora alegou que os motivos para deixar a bancada seriam “pessoais”.

“Meu filho teve Covid-19 lá e eu não pude ir (para Paris). Dá uma certa agonia, de vez em quando, de estar tão responsavelmente presa ao dia a dia”, reclamou sobre a necessidade de ter que gravar diariamente.

Ao ser questionada sobre seu futuro na Globo e as quedas de audiência, a global despistou:

“Foi atrás disso que eu fui. Porque, se eu quisesse certezas, permanecia onde estava. Eu queria muitas incertezas. Eu queria muito chão instável. Queria muita caminhada com dificuldade”, afirmou.

Com informações do Jornal da Cidade Online