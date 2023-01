No último fim de semana o município de Timóteo foi surpreendido com uma intensidade pluviométrica muito acima da média. Entre sexta-feira (20) e domingo (22) foi registrado um acumulado de 150 mm de chuva. A Defesa Civil do município registrou ocorrências de enxurrada e queda de barreira em vários pontos da cidade. No início da manhã desta segunda-feira (23) equipes e maquinário da Secretaria de Obras foram mobilizados para a limpeza e desobstrução de parte das vias.

Como forma de buscar soluções técnicas e dar respostas aos problemas de infraestrutura, verificadas com a intensidade da chuva, que tem causado estragos na cidade, na última semana foi licitada uma empresa especializada para a elaboração de projetos, orçamentos, laudos de vistoria, consultoria e fiscalização de obras de infraestrutura.

O certame (TP nº 032/2022) foi vencido pela empresa Bomtempo Engenharia com o valor global de R$ 598.780,00 e duração do contrato de doze meses. Entre as atribuições da empresa estão a elaboração de projetos, orçamentos, laudos de vistoria, consultoria e fiscalização de obras de infraestrutura por meio de estudos geotécnicos; estudos hidrológicos; projeto estrutural de galeria celular, de desassoreamento de curso d’água, controle de erosão, drenagem pluvial; laudo de estabilidade de talude; entre outros.

A iniciativa de contratar uma empresa de engenharia ocorreu pelo fato de a Prefeitura não contar em seus quadros técnicos de profissionais especializados nessa área. A partir da assinatura da ordem de serviço a empresa vai trabalhar na elaboração de projetos técnicos para obras de drenagem na Rua São Paulo, no Bairro Vale Verde; na Rua Dom Helvécio Gomes Oliveira, no Santa Rita; e Rua Joaquim Martins Ferreira, no Bairro Nossa Senhora das Graças.