O Conselho Municipal de Assistência Social de Timóteo (CMAST) e a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social realizarão a XV Conferência Municipal de Assistência Social, nos dias 29 e 30 de junho, no auditório da Prefeitura de Timóteo. O evento é aberto à participação da comunidade e terá como tema “Reconstrução do SUAS (Sistema Único de Assistência Social): O SUAS que temos e o SUAS que queremos”.

Além da participação do público, a Conferência contará com 120 delegados, sendo 60 representantes da Sociedade Civil (usuários, trabalhadores da área e entidades sociais) e 60 representantes do governo municipal. A Conferência Municipal de Assistência Social tem por objetivo a avaliação das políticas de Assistência Social e a definição de diretrizes para o aprimoramento do Sistema Único da Assistência Social (SUAS).

No dia 29 (quinta), o evento acontece na parte da tarde, a partir das 13h, com credenciamento e abertura oficial pela presidente do CMAST, Maria Aparecida Martins Alves, secretária de Assistência e Desenvolvimento Social de Timóteo, Rosanna Borges e prefeito de Timóteo Douglas Willkys, entre outras autoridades. Em pauta, a discussão do Regimento Interno, seguido posteriormente da palestra magna sobre o tema da conferência pela assistente social e mestre em Administração Pública, Maíra Cunha Pinto Colares.

Já no dia 30 (sexta), a conferência será realizada das 8h às 17h, sendo marcada pela formação dos grupos temáticos para debates pela manhã. A partir das 13h30, serão apresentadas as propostas e deliberações para votação, além da escolha dos delegados que representarão o município na Pré-Conferência Regional em data a ser definida.