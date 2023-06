Os moradores e demais cidadãos de Timóteo que circulam pela Regional Sul devem ficar atentos para a interdição do trânsito de algumas ruas do entorno da Praça 29 de Abril, no Bairro Centro Sul, a partir desta quarta-feira (21) até o sábado (24), quando ocorre o evento “Ação de Empreendedorismo e Cidadania”, das 9h às 15h. O evento é uma realização da Fundação Renova em parceria com o Sesi e apoio da Prefeitura de Timóteo.

Dessa forma a partir desta quarta-feira as ruas Ouro Preto, João de Assis Martins, Ponte Nova, Didico Araújo, José Moreira Bowen, Governador Valadares e Mateus de Araújo Silva ficarão interditadas para a montagem das estruturas e a realização das atividades de empreendedorismo e cidadania no sábado.

Os eventos da Ação de Empreendedorismo e Cidadania visam propiciar o acesso gratuito à prestação de serviços, saúde, lazer e entretenimento, além de atividades de empreendedorismo, qualificação, educação financeira e preenchimento de currículo.

Na área da saúde, serão oferecidas aos participantes, medição de pressão arterial, índice de massa corpórea e circunferência abdominal, testagem rápida, vacinação, escovação orientada infantil e consulta médica. Os servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Timóteo também estarão presentes no evento com a vacinação da Bivalente para pessoas com idade igual ou superior a 18 e Influenza, a partir de 6 meses.

Já no espaço de lazer serão disponibilizados brinquedos, carrinho de algodão doce e pipoca, pintura facial, escultura de balões, cineclube, jogo da limpeza, jogos educativos, além de apresentações culturais.