Programa do Governo de Minas que atua nas frentes de atração, seleção, desenvolvimento e engajamento de lideranças para atender melhor as demandas da sociedade e aprimorar a prestação de serviços, o Transforma Minas vai abrir, no início deste ano, 207 vagas para unidades regionais do Estado. Além disso, mais de 300 cargos serão selecionados para treinamento de liderança e desenvolvimento de carreira.

Desde 2019, ano de início do projeto coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), 245 processos foram realizados, 231 lideranças foram nomeadas e, até o momento, 153 profissionais contratados via Transforma Minas estão ativos no estado. Destes, 114 são servidores efetivos, o que mostra a importância de abrir oportunidades e valorizar os funcionários do estado. Além disso, 19 órgãos do governo foram contemplados com as contratações.

O balanço foi apresentado ao governador Romeu Zema, nesta quinta-feira (19), pela secretária de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto, e pela subsecretária de Gestão de Pessoas da Seplag, Kênnya Kreppel.

AVANÇO NOS SERVIÇOS

“O Transforma Minas é um orgulho para a nossa gestão e, podemos ver aqui que estamos em boas mãos e com bons números. Destaco também a participação das mulheres que atuam no projeto, são referência na área e nos deixam muito orgulhosos por ver os resultados do programa”, disse o governador.

Segundo a secretária Luísa Barreto, o Transforma Minas tem permitido ao governo colocar as pessoas mais preparadas para executar tarefas que são essenciais ao serviço público. “É por meio do programa que temos pessoas prontas para entregar mais e melhores serviços para a sociedade. Por isso, escolhemos boas pessoas, desenvolvemos esses profissionais e garantimos o avanço nos serviços prestados”, disse.

PROCESSOS SELETIVOS

O balanço apontou ainda que 12.254 pessoas se inscreveram nos processos seletivos. 4.041 currículos foram analisados, 1.061 entrevistas foram realizadas e 7.998 profissionais se inscreveram no mailing do governo para acompanhar o surgimento de novas vagas.

Outro ponto positivo foi a redução no tempo de contratação. Antes o processo tinha a duração de quatro meses e, com o Transforma Minas, o prazo passou para 60 dias, desde a divulgação da vaga até o ato de nomeação do contratado.

PROJEÇÃO

Além do balanço, a equipe envolvida no projeto apresentou uma projeção de metas e novos objetivos do programa para os próximos quatro anos da atual gestão. Dentre as metas, estão a continuidade das seleções por meio do programa e o fortalecimento de programas de desenvolvimento de lideranças.

Também participaram do encontro o secretário-geral, Marcel Beghini, e as representantes do núcleo do Transforma Minas e do Instituto Gesto, parceiro do Governo de Minas.