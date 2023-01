A Prefeitura de Ipatinga informa que em função de um transporte de carga pesada indivisível e de grandes dimensões, o trecho da BR-381 na entrada da cidade, a partir do bairro Horto, até as proximidades da antiga Estrada das Lavadeiras (avenida Amazonas), na contramão, sentido à avenida Guilherme Vasculhia, passará por uma interdição ao tráfego automotivo no próximo domingo (15), no período de 5h30 às 13h, aproximadamente.

A peça sairá do município de Timóteo e tem como destino o pátio da Usiminas. O impedimento no trecho urbano mencionado tem como objetivo proporcionar melhores condições de segurança à população durante o transporte da peça.

A orientação para quem precisa acessar o bairro Horto durante o período de interdição das vias é que utilizem as vias dos bairros Cariru, Bela Vista e Bom Retiro.

Para melhor sinalização, as equipes de Segurança do Trânsito de Ipatinga estarão no local dando o suporte necessário à intervenção. Além disso, a ação será acompanhada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e por carros batedores.