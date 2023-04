Um acidente ocorrido na madrugada desta segunda-feira (24) na área interna da Usiminas, em Ipatinga, deixou ao menos cinco trabalhadores com ferimentos provocados por uma onda de calor no Alto-Forno 3 (AF3). Os funcionários trabalhavam na preparação da reforma do AF3 e após o ocorrido foram atendidos e encaminhados ao Hospital Márcio Cunha (HMC).

Segundo nota enviada pela empresa, ao Carta de Notícias, dois trabalhadores tiveram alta no mesmo dia e outros três continuam sob cuidados médicos no HMC e não estão com a vida em risco. A Usiminas segue prestando assistência aos trabalhadores.

NOTA DA EMPRESA

“A Usiminas informa que houve uma ocorrência na madrugada dessa segunda-feira, dia 24, envolvendo cinco colaboradores que atuavam no Alto-Forno 3, que foram atingidos por uma onda de calor. Eles estavam utilizando os devidos equipamentos de segurança e foram prontamente atendidos. Dois desses colaboradores tiveram alta no mesmo dia (24), três seguem no Hospital Márcio Cunha, sob cuidados médicos, evoluindo bem, e não estão com a vida em risco. A empresa segue prestando toda assistência aos colaboradores”.