Comemorado mundialmente em todo dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher acontece para marcar um período da luta feminina no combate à desigualdade de gênero. Para celebrar a data, a Tríade Fibra ofereceu nesta quarta-feira (8), uma tarde de beleza para as colaboradoras da empresa, em parceria com Diana Paula, maquiadora da Mary Kay.

As colaboradoras tiveram uma tarde inteira para atividades de beleza, a exemplo de cuidados com a pele e maquiagem. Em seguida foi exibido um vídeo, gravado com todas as mulheres da empresa, em que cada uma falou um pouco sobre a colega de trabalho.

A programação contou ainda com roda de conversa e sorteio de kits de beleza.

Ainda como parte das comemorações, a empresa proporcionou às suas colaboradoras, um jantar em um restaurante da cidade.

SOBRE A TRÍADE FIBRA

A provedora já foi eleita anteriormente três vezes como a internet mais rápida de Minas Gerais, e agora lidera o ranking como a mais rápida do Brasil.

“A Tríade Fibra foi eleita a provedora de internet mais rápida do Brasil no último trimestre de 2022. Somos a provedora do interior de Minas Gerais que apresentou banda larga, que é a capacidade de transmissão, cinco vezes mais rápida do que a da vencedora nacional, Claro, de acordo com a medição” – informa a gerente Fernanda Costa.

Com sua sede localizada no Bairro Canaã, a Tríade Fibra conta com mais de 1.600 km de fibra ótica lançada no Vale do Aço, atendendo as cidades de Ipatinga, Santana do Paraíso, as regiões de Belo Oriente, Caratinga, Coronel Fabriciano e Timóteo.