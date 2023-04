A Tríade Fibra foi homenageada como melhor empresa de “Tecnologia e Comunicação”, na décima primeira edição do Troféu MaisVip que aconteceu na última sexta-feira (14) no Clube Morro do Pilar em Ipatinga. O Troféu MaisVip é uma premiação criada em 2007 com o propósito de valorizar pessoas, empresas e iniciativas de sucesso, na Região Metropolitana do Vale do Aço e é promovido pelo Grupo MaisVip de Comunicação & Entretenimento, dirigido por Anelise Goper e Bruno Freire.

A Tríade Fibra surgiu da necessidade de proporcionar ao público do Vale do Aço, uma internet de alta performance, com estabilidade, velocidade e com um valor justo. Foi eleita o provedor de internet mais rápida do Brasil no último trimestre de 2022.

“O que importa é o sorriso no rosto e a satisfação dos clientes e dos colaboradores que são aqueles responsáveis pelo serviço de excelência que é proporcionado, fazendo com que a Tríade fosse também eleita pelo site Melhor Plano como a internet de melhor satisfação, melhor velocidade e a melhor internet Gamer de Ipatinga e Santana do Paraíso”, disse a gerente administrativa, Fernanda Costa.

Com sua sede localizada no bairro Canaã, a Tríade Fibra conta com mais de 1.600 km de fibra ótica lançada no Vale do Aço, atendendo as cidades de Ipatinga, Santana do Paraíso, as regiões de Belo Oriente, Caratinga, Coronel Fabriciano e Timóteo.

A Tríade segue com grande expansão por todo Vale do Aço sob a gestão administrativa de Fernanda Costa e de Elieures Torres, diretor técnico; e conta com um time competente de colaboradores.