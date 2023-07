A Tríade Fibra, empresa líder no setor de serviços de internet, estará presente em uma das maiores feiras de negócios da indústria, comércio e prestação de serviços do Brasil, a Expo Usipa 2023, um evento renomado que reúne empresas e promove a valorização e geração de negócios. A feira ocorrerá entre os dias 19 e 22 de julho, na Usipa em Ipatinga.

A Tríade Fibra, reconhecida como a melhor internet do Vale do Aço, preparou um stand imperdível para este ano na Expo Usipa. Com diversas atrações como, roleta de prêmios, sorteio de uma cadeira gamer, jogo de realidade virtual e apresentação dos planos de internet e lançamentos.

Segundo a direção da Tríade Fibra, este será um momento ímpar para o público interagir com a empresa e conhecer em primeira mão as soluções inovadoras que são oferecidas para proporcionar uma experiência de internet excepcional.

“A participação da Tríade Fibra na Expo Usipa, é uma excelente oportunidade para demonstrar nosso compromisso em oferecer serviços de internet de alta qualidade e contribuir para o crescimento das empresas presentes no evento”, disse Fernanda Costa, gerente administrativa da Tríade Fibra.

SOBRE A TRÍADE FIBRA

A Tríade Fibra é uma empresa líder no setor de serviços de internet, proporcionando soluções de conexão em fibra óptica estável, rápida e confiável. O compromisso da Tríade é oferecer uma experiência digital excepcional, impulsionando negócios e conectando pessoas de forma inovadora.