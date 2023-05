A Tríade Fibra estará presente na terceira edição da Feiraço – Feira Comercial de Produtos e Serviços que começa hoje (17) e vai até sábado (20), no estacionamento do Ipatingão, em Ipatinga. De quarta-feira a sexta-feira, os portões da feira estarão abertos das 18h às 23h e no sábado, o horário de visitação será das 16h às 23h.

Na entrada do evento, os visitantes poderão doar 1kg de alimento não perecível ou 1l de leite longa vida, que serão entregues, posteriormente, ao Banco de Alimentos de Ipatinga.

A melhor internet do Vale do Aço terá esse ano um stand repleto de atrações, com a presença de influenciadores, sorteio todos os dias de prêmios Pix, planos de internet e uma cadeira gamer. Além disso, a Tríade Fibra inova mais uma vez, trazendo um espaço gamer para Feiraço.

A Tríade Fibra foi a internet oficial da 2° edição do Morro em Braza que ocorreu no Clube Morro do Pilar, e o evento de cosplay Trem Nerd realizado no Ipaminas Esporte Clube.

SOBRE A TRÍADE FIBRA

A provedora foi eleita como melhor Internet Gamer de Ipatinga e Santana do paraíso. Com sua sede localizada no Bairro Canaã, a Tríade Fibra conta com mais de 1.600 km de fibra ótica lançada no Vale do Aço, atendendo as cidades de Ipatinga, Santana do Paraíso, as regiões de Belo Oriente, Caratinga, Coronel Fabriciano e Timóteo.