O acesso à internet nas zonas rurais brasileiras cresceu nos últimos anos, mas a televisão ainda é uma das principais fontes de informação e entretenimento para esse público. É o que mostram dados do módulo temático de Tecnologia da Informação e Comunicação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (PNAD TIC). De 2019 para 2021, o sinal da TV parabólica estava presente em cerca de 45% dos domicílios do campo que tinham o aparelho, o equivalente a quase 4 milhões de famílias. Mas, com a chegada da tecnologia 5G, essa situação pode mudar e quem ainda tem parabólica tradicional precisará fazer a troca pela antena digital para não ficar sem o sinal da TV.

Em Minas, o serviço de troca gratuita do equipamento antigo pelo kit digital está disponível para 147 municípios e é realizado pela Siga Antenado, entidade criada por determinação da Anatel para operacionalizar essa migração. A substituição deve alcançar cerca de 324 mil famílias mineiras, incluindo as residentes na zona rural.

A substituição é necessária para que as famílias não fiquem sem sua principal ferramenta de acesso à informação e entretenimento. Pesquisa de caráter qualitativo e encomendada pela Siga Antenado à consultoria Denker revelou que, dentro do grupo analisado, os programas de TV ainda ocupam o primeiro lugar em relação ao consumo de conteúdos diversos no campo, em todas as cinco regiões do país. Em seguida estão meios como rádio e redes sociais, entre elas, Facebook, Instagram e WhatsApp.

A aposentada rural Francisca dos Santos Jesus Moura, de 57 anos, passou a usar a internet pelo smartphone há cerca de dois anos. Mas, na fazenda, a principal fonte de informação do casal ainda é a televisão por meio do sinal da antena parabólica.

Para pessoas como Francisca e seu marido, a migração da parabólica tradicional para a parabólica digital é essencial. Se eles não fizerem a troca dos equipamentos, podem ficar sem a principal ferramenta de acesso à informação e entretenimento.

“Nós assistimos muito mais à televisão do que vemos coisas na internet. Sem a parabólica, ficaríamos praticamente isolados do mundo. E aqui também é assim: a gente confia mais no que vê nos jornais, na televisão”, disse Francisca.

No final de fevereiro, a Siga Antenado iniciou o agendamento e a instalação dos kits gratuitos com a nova parabólica digital em mais 439 cidades. Esse processo consiste na transferência do sinal da parabólica da banda C para a banda Ku, em função do início da operação de liberação da tecnologia 5G no Brasil.

Como a nova tecnologia funcionará na frequência que atualmente é ocupada pela parabólica convencional, quem não substituir o equipamento antigo terá interferência na transmissão televisiva.

TROCA GRATUITA

Os beneficiários de programas sociais do Governo Federal que têm uma parabólica antiga instalada e funcionando têm direito à instalação gratuita da nova parabólica digital. O agendamento da instalação é feito pela Siga Antenado. Para verificar se tem direito à troca gratuita da parabólica, é preciso acessar o site sigaantenado.com.br ou ligar para 0800 729 2404.

SOBRE A SIGA ANTENADO

Siga Antenado é o nome fantasia da EAF (Entidade Administradora da Faixa), criada por determinação da Anatel. É a entidade responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku). A Siga Antenado é formada pelas operadoras Claro, TIM e Vivo, que foram as vencedoras dos blocos nacionais do leilão do 5G, com as licenças da faixa 3,5 GHz.